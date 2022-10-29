Враг будет разбит. Ключ к нашей победе зимой — обеспечение ВСУ

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Слом на фронте произошел летом. Тогда казалось, что это только временное явление. Теперь мы привыкли, что военная инициатива по всем направлениям, кроме Бахмута, принадлежит Украине. Объясняется это безумными потерями россиян. Большая часть профессиональной, подготовленной и мотивированной армии России уничтожена.

Пока нет никакого шанса, что ситуация для России изменится. Мы видим, что насыщение фронта небоеспособными русскими мобилизованными лишь усложняет войну для командования России, увеличивает человеческие потери и оказывает негативное влияние на управляемость войсками. А отсутствие базовых поставок зимой приведет к еще большему кризису в российских войсках.

Конечно, когда большинство российских мобилизованных погибнут, останется часть тех, кто даже в условиях холода, голода и при отсутствии боеприпасов научится выживать. Но это несколько месяцев.

Между тем, обеспечение ВСУ перед зимой происходит на удовлетворительном уровне, за исключением некоторых проблемных направлений, где логистика поставок нуждается в совершенствовании. В этом смысле не менее важна мобилизация украинского общества.

Пока в России о необходимости этого только говорят, украинцы быстрыми темпами поставляют в войска все необходимое, помогая государственному аппарату Министерства обороны своей гибкостью, мобильностью и способностью быстро выполнять военные запросы.

И здесь нужно понять: факт существования волонтеров не является и не может быть чем-то отрицательным. "Я купил что-то военным, а значит, власть ничего не делает" — логика ошибочна. Вся страна должна работать на армию. Мы привезли уже около 50 автомобилей для ВСУ, но это не повод критиковать кого-то. Это реальность страны, встающей на военные рельсы для выживания.

И МО, и граждане, и волонтеры, и международные партнеры – это все один механизм. Это необходимость военного времени. Волонтерами должна стать вся страна. Только так мы сможем победить россиян – все вместе.

Как следствие — бешеная разница в обеспечении повлияет и на результаты зимней кампании – самой сложной части года. При дождях и в снегу воевать можно только при условии налаженного снабжения необходимыми вещами для удержания фронта и для наступления. При этом во время наступления инфраструктуру обеспечения нужно постоянно двигать вперед. Это сложно. Заехать в пустые окопы врага и замерзнуть в них под обстрелом – это плохая идея.

Однако, оценивая ситуацию с поставкой для ВСУ, можно сделать вывод, что сил, средств и материального обеспечения для наступательных боевых действий зимой будет более чем достаточно.

Если будут сделаны правильные выводы из ошибок. Если все еще остающиеся проблемные вопросы будут решены. Тогда наступление ВСУ зимой не прекратится. По всей вероятности, из-за кризиса обеспечения россиян мы снова увидим обвал фронта россиян на разных участках.

По словам министра обороны Резникова, погодные условия влияют на динамику продвижения ВСУ. Дожди размывают пути, а вместе с этим усложняется и снабжение, растягивать линию фронта становится сложнее, быстро менять позиции для артиллерии становится сложнее. Все это не помогает ВСУ, но враг еще в более сложной ситуации. И это его слабое место.

Сейчас лучшая стратегия — изматывание и истощение врага, максимальное уничтожение и без того редких путей снабжения россиян, чтобы мобилизованные встретили зиму без боеприпасов, еды, отопления и медикаментов. Истощенная армия россиян будет сдаваться в плен сама, без боя. Низкий уровень мотивации российских мобилизованных еще до морозов опустится до катастрофического.

Погодные условия влияют и на Луганский фронт, и на Херсонский, и на Донецкий. В сложных условиях идти вперед и побеждать будет лучше всего обеспеченная армия. Эффективная и полноценная поставка необходимого в войска – ключевая задача этой зимы.

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