Ризик нападу з Білорусі: група найманців "Вагнера" засіла у Брестській області

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Наразі знову багато заговорили про те, що з території Білорусі може статися вторгнення в Україну. Мене це дещо здивувало, оскільки за збереження постійної загрози формування ударної групи не відзначається. Нагадаю, що боєздатний потенціал армії Білорусі — це 20 БТГр чисельністю близько 14 тис. осіб. Не всі підрозділи мають повну комплектацію, але загалом це умовно боєздатна частина армії РБ.

Підрозділи даних БТГр розподілені областями Білорусі, а біля кордонів з Україною знаходяться від 4 до 6 БТГр, розподілені вздовж кордону. Загальна чисельність сьогодні близько 2000 л. с. та 100 од. техніки.

В основному білоруські підрозділи розгорнуті в районі Ужово та Пінська Брестської області, де розміщені підрозділи 38 ОДШБр чисельністю до 2 ДШБ, у районі Іваново розгорнуті підрозділи 5 ОБр СПП, в районі Льольчик та Брагіна — підрозділи 103 ОВДБр чисельністю до 2 ДБр.

Чисельність російського угруповання військ у Білорусі практично не змінилася за невеликим винятком. Про цей виняток трохи пізніше.

На території РБ знаходяться нині підрозділи 2 МСД 1 ТА ЗВО чисельністю 9 тис. осіб (13 БТГр). Усі вони компактно розміщені на полігонах: Обуз-Лісновський (10 БТГр), Лепельський (1 БТГр), Осиповичський (1БТГр) та Лосвідо (1 БТГр). Але, скажу так, повноцінно їх не можна визначати як БТГР, бо мають катастрофічну недокомплектацію. Наприклад, замість штатних 143 танків весь цей натовп має на озброєнні трохи більше 65 танків, а замість 429 ББМ у них їх трохи понад 70!

Тобто це абсолютно не боєздатні підрозділи через повну відсутність штатної кількості техніки, що наштовхує на думку про наявність техніки в такій кількості тільки для навчання.

А тепер про невеликий виняток. Відомо, що в Білорусі в Брестській області розміщено групу з понад сотні найманців групи "Вагнер". У групу входять не зеки на забій, а бійці, які мають бойовий досвід. Їхнє завдання — навчання та підготовка підрозділів до ведення бойових дій в Україні.

Тобто вторгнення з території Білорусі все ж таки готується? Не зовсім так. Наприклад, відомо, що 15 МСП 2 МСД 1 ТА буде відправлено в перспективі до району Бахмута, де, до речі, вагнерівці були основною штурмовою одиницею понад півроку. Так Білорусь наразі є тренувальним майданчиком для чмобиків, яких потім кинуть на найбільш проблематичні для РВВ ділянки.

Висновки. Той ресурс, який є на території РБ, справді становить загрозу, як і будь-який інший ресурс ворога. Але у своєму нинішньому складі — це не здатна до окупації області та обласного центру сила. Причому очевидно, що російська складова проходить у РБ саме навчання для того, щоб у найближчій перспективі бути перемолотою в Україні, але на зовсім інших плацдармах, а не на Північному.

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