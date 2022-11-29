Риск нападения из Беларуси: группа наемников "Вагнера" засела в Брестской области

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Сейчас опять много заговорили о том, что с территории Беларуси может произойти вторжение в Украину. Меня это несколько удивило, поскольку при сохранении постоянной угрозы самого формирования ударной группы не отмечается. Напомню, что боеспособный потенциал армии Беларуси — это 20 БТГр численностью около 14 тыс. человек. Не все подразделения имеют полную комплектацию, но в целом это условно боеспособная часть армии РБ.

Подразделения данных БТГр распределены по областям Беларуси, а у границ с Украиной находятся от 4 до 6 БТГр, распределенные вдоль границы. Общая численность на сегодняшний день около 2000 л. с. и 100 ед. техники.

В основном белорусские подразделения развернуты в районе Ужово и Пинска Брестской области, где размещены подразделения 38 ОДШБр численностью до 2 ДШБ, в районе Иваново развернуты подразделения 5 ОБр СПП, в районе Лельчик и Брагина — подразделения 103 ОВДБр численностью до 2 ДБр.

Численность российской группировки войск в Беларуси практически не изменилась за небольшим исключением. Об этом исключении немного позже.

На территории РБ находятся в настоящее время подразделения 2 МСД 1 ТА ЗВО численностью 9 тыс. человек (13 БТГр). Все они компактно размещены на полигонах: Обуз-Лесновский (10 БТГр), Лепельский (1 БТГр), Осиповичский (1БТГр) и Лосвидо (1 БТГр). Но, скажу так, полноценно их нельзя определять как БТГР, потому что у них катастрофическая недокомплектация. Например, вместо штатных 143 танков вся эта толпа имеет на вооружении немногим больше 65 танков, а вместо 429 ББМ у них их чуть больше 70!

То есть это абсолютно не боеспособные подразделения из-за полного отсутствия штатного количества техники, что наталкивает на мысль о наличии техники в таком количестве исключительно для обучения.

А теперь про небольшое исключение. Известно, что в Беларуси в Брестской области размещена группа из более чем сотни наемников группы "Вагнер". В группу входят не зэки на убой, а имеющие боевой опыт бойцы. Их задача — обучение и подготовка подразделений к ведению боевых действий в Украине.

То есть вторжение с территории Беларуси все же готовится? Не совсем так. Например, известно, что 15МСП 2 МСД 1 ТА будет отправлена в перспективе в район Бахмута, где, кстати, вагнеровцы былы основной штурмовой единицей более полугода. Таким образом, Беларусь в настоящее время представляет собой тренировочную площадку для чмобиков, которых затем бросят на наиболее проблематичные для РОВ участки.

Выводы. Тот ресурс, который присутствует на территории РБ, действительно представляет угрозу, как и любой другой ресурс врага. Но в своем нынешнем составе — это не способная к оккупации области и областного центра сила. Причем очевидно, что российская составляющая проходит в РБ именно обучение, для того чтобы в ближайшей перспективе быть перемолотой в Украине, но на совершенно других плацдармах, а не на Северном.

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