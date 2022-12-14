Дрон-камікадзе за 200 тисяч доларів? Що не так з дроном від Укроборонпрому

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"Укроборонпром" ось-ось потішить нас дроном-камікадзе на 1000 км, та ще й з функцією "повернення". Сьогодні вся стрічка новин забита цими "сенсаційними" новинами, і я навіть не знаю, яка з них мене лякає більше.

З одного боку, знаючи апетити чиновників, намір "Укроборонпрому" робити дрони-камікадзе може розорити країну гірше, ніж будівництво нової "Мрії". З іншого боку, повернення дрона-камікадзе це взагалі навіщо? Може, ще зробити ракети й снаряди, що "повертаються"?

Нам потрібні не піар-проєкти чиновників, не поодинокі екземпляри дронів-камікадзе за божевільні гроші (ходять чутки, що укроборонопромівський "шахід" обійдеться платникам податків у 200 тис. доларів, коли оригінальний іранський коштує всього 50 тис.), нам потрібні десятки та сотні дронів-камікадзе на день за доступною ціною для масованих атак.

…З кінця 1943-го до початку 1945 німецькі заводи виготовили близько 25 тисяч дронів-камікадзе "Фау-1", тоді вони називалися "літаками-снарядами", "летючими бомбами". У 1944 місячне виробництво сягало 4000 штук.

Так, нацисти широко застосовували рабську працю ув'язнених концтаборів, тому що значна частина робітників була мобілізована до армії. Але в нас і близько немає масштабів мобілізації, а десятки чи сотні тисяч людей уже не мають роботи.

Чому в нас не розгортається масове — справді масове виробництво дронів-камікадзе? Чому Іран може, Росія — може, а наші чиновники лише обіцяють "ось-ось" зробити безпілотник, який "повертається"? Де обсяги, де масштаби, де сотні, тисячі знищених цілей?

Завтра Росія притягне з Ірану чергові партії дронів, балістичні ракети, освоїть на своїх заводах ліцензійне складання, і ситуація погіршиться. Фактично, виграє той бік, який зробить більше дронів-камікадзе та успішно застосує їх у цій війні. Все інше — профанація, яка триває вже дев'ять років.

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