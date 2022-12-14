Дрон-камикадзе за 200 тысяч долларов? Что не так с дроном от Укроборонпрома

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"Укроборонпром" вот-вот порадует нас дроном-камикадзе на 1000 км, да еще с функцией "возвращения". Сегодня вся новостная лента забита этими "сенсационными" новостями, и я даже не знаю, какая из них меня пугает больше.

С одной стороны, зная аппетиты чиновников, намерение "Укроборонпрома" делать дроны-камикадзе может разорить страну похлеще, чем постройка новой "Мрии". С другой стороны, возвращение дрона-камикадзе — это, вообще, зачем? Может, еще сделать "возвращаемые" ракеты и снаряды?

Нам нужны не пиар-проекты чиновников, не единичные экземпляры дронов-камикадзе за сумасшедшие деньги (ходят слухи, что укроборонопромовский "шахед" обойдется налогоплательщикам в 200 тыс. долларов, когда оригинальный иранский стоит всего 50 тыс.), нам нужны десятки и сотни дронов-камикадзе в день по доступной цене для массированных атак.

…С конца 1943-го по начало 1945-го немецкие заводы произвели около 25 тысяч дронов-камикадзе "Фау-1", тогда они назывались "самолетами-снарядами", "летающими бомбами". В 1944-м месячное производство достигало 4000 штук.

Да, нацисты широко применяли рабский труд заключенных концлагерей, потому что значительная часть рабочих была мобилизована в армию. Но у нас и близко нет тех масштабов мобилизации, а десятки или сотни тысяч людей уже не имеют работы.

Почему у нас не разворачивается массовое — действительно массовое производство дронов-камикадзе? Почему Иран может, Россия — может, а наши чиновники только обещают "вот-вот" сделать "возвращаемый" беспилотник? Где объемы, где масштабы, где сотни, тысячи уничтоженных целей?

Завтра Россия притащит из Ирана очередные партии дронов, баллистические ракеты, освоит на своих заводах лицензионную сборку, и ситуация ухудшится. Фактически, выиграет та сторона, которая сделает больше дронов-камикадзе и успешно применит их в этой войне. Все прочее — профанация, которая длится уже девять лет.

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