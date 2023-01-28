Нова мобілізація? Спершу виконайте план по дронах

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Тривалу війну не можна цілий рік вести силами однієї й тієї ж кадрової армії та досвідчених резервістів. Є лише один шлях — навчити командирів воювати за нових умов, зробити боєздатними недосвідчених мобілізованих солдатів. А боєздатність починається з керованості.

Ключове значення в позиційній піхотній війні має не солдат із автоматом, а солдат із дроном. Дрон, що вбиває, дозволяє точно вражати ціль на далекій відстані, дрон, що прокладає шлях, дрон, що постійно перебуває поруч із солдатами.

Дрон — це керованість.

У мене на цьому етапі війни є лише три ключові критерії оцінки боєздатності військової частини:

1. Скільки у вас щодня працюють операторів дронів?

2. Скільки у вас зараз квадрокоптерів "Мавік-3"?

3. Хто керує аеророзвідкою?

Що це означає:

1. Оскільки штатних посад у ротах, батальйонах і бригадах немає, отже, командир виділив позаштатні посади для операторів і розуміє, які завдання вони в нього виконують. Отже, це не показуха, а реальні робочі команди, і про керованості командир подбав.

2. Командир, який знає приблизну кількість "мавіків", піклується про забезпечення ключовою системою розвідки й управління для піхоти, отже, й інше забезпечення управління та розвідки він продумав.

3. Командир, залежно від посади, або керує аеророзвідкою сам, або повністю делегує цю сферу авторитетному та наближеному до себе керівнику, який має всі повноваження. Отже, управління дронами здійснюється цілеспрямовано, а інформація швидко розподіляється по всьому ланцюжку.

Українська армія потребує негайних структурних реформ, тому що ворог змінюється, і ми маємо думати, як їх випереджати.

На рівні роти, батальйону, бригади мають бути створені штатні відділення, взводи, роти, які оснащені найпростішими квадрокоптерами, доступними на цивільному ринку, для забезпечення ситуаційної обізнаності й насамперед для управління власними військами.

Так, насамперед "мавік" потрібен, щоб керувати мобілізованими та бачити ситуацію на власні очі. Щоб солдат і командир на кожній позиції отримували достовірну інформацію з дрона, а не через уривчасті й емоційні переговори рацією. Фронт дронів замість фронту СПшок.

І тому, коли наші високі керівники обговорюють у деяких випадках "втрату керованості військ", вони мають насамперед відповісти: а що зроблено для створення системи ситуаційної обізнаності для армії мобілізованих ненавчених солдатів? Чи створені штатні посади операторів, військово-облікова спеціальність? Чи є центр підготовки операторів "мавіків", чи є центр підготовки для тактики та застосування груп дронів? Як ви вважаєте, що краще забезпечить керованість у бою — "мавік" чи кримінальний кодекс?

Тому не вимагайте керованості від когось, а створіть керованість — створюйте відділення, взводи й роти мавіків. "Весільними" їх можуть вважати лише "весільні міністри та весільні генерали". Не починайте з великих дорогих красивих дронів, почніть із простого надійного квадрокоптера.

Не шукайте те, як виконати план за "мобіками" — почніть із виконання плану за "мавіками". Щоб перемогти, треба втрачати "мавіків" більше, ніж людей. "Мавік" можна придбати за 70-100 тис., життя загиблого держава оцінила в 15 млн, це 150 "мавіків" як мінімум. Тому "мавіки", а не "мобіки".

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