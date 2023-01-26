Унікальний випадок: Росія атакувала Україну ракетами "Кинжал"

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Як й очікувалося, окупанти згідно з графіком поповнення боєкомплекту для ракетних ударів передбачувано здійснили сьогодні чергову атаку по Україні. Якщо хтось вважав, що заміна Суровікіна щось змінить у тактиці геноциду українців, то ви, на жаль, невиправдано надмірні оптимісти. Але в цьому передбачуваному акті тероризму є моменти, які варто підкреслити і які, не приховую, очікувалися.

Насамперед, незважаючи на середньостатистичний двотижневий стандарт накопичення БК, його застосована кількість була меншою від середньостатистичної. Нагадаю, що в Росії із жовтня 2022 по січень 2023 середній ресурс накопичення БК для масованих ракетних ударів становив 5-7 ракет на добу. Але сьогодні було здійснено 55 пусків, що очевидно не відповідає цьому показнику накопичення. Причому вдруге поспіль.

Так, 14 січня також було здійснено обмежений пуск ракет, удвічі менший за середньостатистичний, незважаючи на достатній період часу для накопичення необхідного БК. Тобто вдруге поспіль масований ракетний удар дещо розмитий за ударним потенціалом.

Це може бути пов'язано з тим, що російські окупаційні війська зазнають значно більших проблем із виробництвом, зняттям ракет зі зберігання і приведенням їх у боєздатний стан, ніж передбачалося раніше. Щодо логістики та сама картина. Тобто дуже обережно, але можна припустити, що накопичувальний потенціал зменшився до 2-4 ракет на добу.

Також варто звернути увагу, що в процесі нинішнього ракетного удару була присутня різношерста номенклатура ракет, а не уніфікований ударний комплект. Це також підтверджує збереження дефіциту ракетного озброєння і складності накопичення уніфікованого БК.

Окремою темою для обговорення є застосування гранично дефіцитної ракети Х-47М2 "Кинжал". Буквально вчора я попереджав, що ця ракета так чи інакше, але буде запущена, незважаючи на те, що останні кілька місяців вона відігравала роль лякала.

Цей пуск росіянами було здійснено від безвиході, оскільки саме цю ракету ППО України не може перехоплювати. Але їх дуже мало, тому масово використовувати "Кинджали" російські окупаційні війська не можуть, їх застосування — унікальний випадок. Загалом, пішли на крайній крок для підвищення ефективності ударів.

Так чи інакше, окупанти мали рано чи пізно почати застосовувати Х-47М2 "Кинжал" не тільки в межах залякування, а й для ударів, оскільки потенціалу їхнього ракетного озброєння не вистачає для значного підвищення ефективності ударів. Не заперечую, що найближчими днями окупантами буде проведено дорозвідування цілей і завдано обмежених ракетних ударів.

Окремо хотілося б зазначити роботу нашої ППО, яка продовжує зберігати високий рівень протидії ракетним нальотам і значно знижує ефективність ворожих ударів.

Українська ППО здійснює неймовірне у максимально екстремальних умовах за гранично обмежених можливостей.

Багато хто чомусь вважає виключно ракетну компоненту росіян, удар якої сьогодні відбивала наша ППО, але ігнорують у загальному підрахунку нічну атаку дронами Shahed-131/136, хоча це був комплексний удар.

Фактично минулої доби ППО України знищила 71 ціль із 79. Тобто ефективність відбиття сьогоднішньої серії ударів по території України протягом доби склала 90%. Нагадаю, що при цьому росіяни запустили по Україні дві ракети Х-47М2 "Кинжал", які наша ППО апріорі не може перехоплювати.

Тобто дві цілі були уражені виключно через застосування дефіцитних, дорогих ракет, які ще й до того ж не виробляються в РФ через санкції. Так, умовна ефективність сьогоднішнього удару по Україні може розцінюватися нижче 10%.

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