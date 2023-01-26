Уникальный случай: Россия атаковала Украину ракетами "Кинжал"

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Как и ожидалось, оккупанты согласно графику пополнения боекомплекта для ракетных ударов предсказуемо осуществили сегодня очередную атаку по Украине. Если кто-то считал, что замена Суровикина что-то поменяет в тактике геноцида украинцев, то вы, к сожалению, неоправданно чрезмерные оптимисты. Но в этом предсказуемом акте терроризма есть моменты, которые следует подчеркнуть и которые, не скрою, ожидались.

В первую очередь, несмотря на среднестатистический двухнедельный стандарт накопления БК, его примененное количество было меньше среднестатистического. Напомню, что у России с октября 2022 по январь 2023 средний ресурс накопления БК для массированных ракетных ударов составлял 5-7 ракет в сутки. Но сегодня было совершено 55 пусков, что явно не соответствует этому показателю накопления. Причем второй раз подряд.

Так, 14 января также был совершен ограниченный пуск ракет, в два раза меньший среднестатистического, несмотря на достаточный период времени для накопления необходимого БК. То есть второй раз подряд массированный ракетный удар несколько смазанный по ударному потенциалу.

Это может быть связано с тем, что российские оккупационные войска испытывают куда большие проблемы с производством, снятием ракет с хранения и приведением их в боеспособное состояние, нежели предполагалось ранее. По логистике та же картина. То есть очень осторожно, но можно предположить, что накопительный потенциал уменьшился до 2-4 ракет в сутки.

Также следует обратить внимание на то, что в ходе нынешнего ракетного удара присутствовала разношерстная номенклатура ракет, а вовсе не унифицированный ударный комплект. Это также подтверждает сохраняющийся дефицит ракетного вооружения и сложности накопления унифицированного БК.

Отдельной темой для обсуждения является применение предельно дефицитной ракеты Х-47М2 "Кинжал". Буквально вчера я предупреждал, что эта ракета, так или иначе, но будет запущена, несмотря на то что последние несколько месяцев она играла роль пугала.

Данный пуск россиянами был осуществлен от безысходности положения, поскольку именно эту ракету ПВО Украины не может перехватывать. Но их очень мало, поэтому массово использовать "Кинжалы" российские оккупационные войска не могут, их применение — уникальный случай. В общем, пошли на крайний шаг для повышения эффективности ударов.

Так или иначе, оккупанты должны были рано или поздно начать применять Х-47М2 "Кинжал" не только в рамках запугивания, но и для ударов, поскольку потенциала их ракетного вооружения не хватает для значительного повышения эффективности ударов. Не исключено, что в ближайшие дни оккупантами будет произведена доразведка целей и нанесены ограниченные ракетные удары.

Отдельно хотелось бы отметить работу нашей ПВО, которая продолжает сохранять высокий уровень противодействия ракетным налетам и значительно снижает эффективность вражеских ударов.

Украинская ПВО совершает невероятное в максимально экстремальных условиях при предельно ограниченных возможностях.

Многие почему-то считают исключительно ракетную компоненту россиян, удар которой сегодня отражала наша ПВО, но игнорируют в общем подсчете ночную атаку дронами Shahed-131/136, хотя это было комплексный удар.

Фактически за прошедшие сутки ПВО Украины уничтожила 71 цель из 79. То есть эффективность отражения сегодняшней серии ударов по территории Украины в течение суток составила 90%. Напомню, что при этом россияне запустили по Украине две ракеты Х-47М2 "Кинжал", которые наша ПВО априори не может перехватывать.

То есть две цели были поражены исключительно из-за применения дефицитных, дорогих и в настоящее время не производящихся в РФ из-за санкций ракет. Таким образом условная эффективность сегодняшнего удара по Украине может расцениваться ниже 10%.

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