Добровольці, ваш час настав! Гвардія наступу — це буде еліта

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Перша умова — жодного призову за мобілізацією. Лише добровольці, сто відсотків. Тобто можете уявити мотивованість особового складу. Друге — не менш важливе. Командири та інструктори – герої війни з реальним бойовим досвідом. Це буде еліта. Я ще навесні всім казав — не чекайте на мобілізацію. Так, ти підеш у лави захисників України, але… ти не вгадаєш, куди тебе направить військкомат. Хто буде командиром і що він за людина? Хто буде твоїми побратимами по підрозділу. Навчатимуть вас професіонали з реальним бойовим досвідом чи ні? Це ключові питання.

Добровольцем ти сам будеш обирати підрозділ, можна піти з друзями і придивитися до тих, хто буде тебе навчати і віддавати накази. Добровольці — завжди еліта. За гарної підготовки — жахіття для ворога. Тобто якщо ти вважаєш за потрібне йти добровольцем і особисто обирати підрозділ та специфіку служби — прямуй до ЦНАПу. Головне бажання українців цього року — Перемога. Завдяки партнерам і союзникам ми нарощуємо свою військову міць. Снаряди, зброя, танки, обладнання — ця допомога постійно зростає. Ми відчуваємо підтримку всього демократичного світу і маємо інструменти для досягнення Перемоги. Вона обов'язково буде. Долучившись до нових підрозділів, кожен може зробити свій внесок у нашу спільну справу і наблизити день Перемоги України.

Доброволець приходить до ЦНАПу, де йому пропонують 8 бригад на вибір, відповідно до його мотивації та поглядів. Якщо він хоче битися серед поліцейських — йому в "Лють". Якщо йому болить Крим і він хоче взяти участь у визволенні півострова — тоді йде в "Кара-даг". Хоче зміцнити кордон або воювати в лавах прикордонників — обирає "Сталевий Кордон". Час повертати своє. Приєднуйся до нас!

Заповнюй анкету кандидата на сайті storm.mvs.gov.ua або в одному з ЦНАПів, перелік яких вказано на сайті.

Телефон для консультацій: 0-800-10-00-20.

Коротко про бригади, які створюють і куди запрошують добровольців:

"Стальний кордон" (бригада Державної прикордонної служби України. У лавах підрозділу вже є герої, які захищали кордон з агресором, захищали Азовсталь та воювали на Бахмутському напрямку). Перші на кордоні, перші у наступі.

"Червона калина" (формується у Калинівці, Вінницька область). Червоне полум'я наступу.

"Лють" (бригада Національної поліції України). Перетвори свою лють на зброю.

"Рубіж" (до лав бригади вже увійшли герої, які боронили Рубіжне у Луганській області). Повернімо законні рубежі країни.

"Рубимо ворога на шматки".

"Спартан" (потужна штурмова бригада). Ми – штурм.

"Кара-Даг" (кара за Крим, братиме участь у звільненні АРК). Піднімемо прапор над Кримом.

"Буревій" (бригада утилізації російських військових). Бригада утилізації російських військових. Окупант, буря насувається. Час повертати своє.

"Азов" (легендарна бригада). Незламні, нескорені, безперервні.

[ + – ] Гвардія наступу. МВС формує нові бригади виключно із добровольців Фото: Facebook Кирила Сазонова

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