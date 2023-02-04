Добровольці, ваш час настав! Гвардія наступу — це буде еліта
"Друзі, дуже хороша новина для тих, хто хоче захищати Україну. МВС формує кілька нових бригад, які зі старту мають право вважатися елітними. Чому? Тому, що при їх формуванні використовують дві головні умови. І ось які". Думка.
Перша умова — жодного призову за мобілізацією. Лише добровольці, сто відсотків. Тобто можете уявити мотивованість особового складу. Друге — не менш важливе. Командири та інструктори – герої війни з реальним бойовим досвідом. Це буде еліта. Я ще навесні всім казав — не чекайте на мобілізацію. Так, ти підеш у лави захисників України, але… ти не вгадаєш, куди тебе направить військкомат. Хто буде командиром і що він за людина? Хто буде твоїми побратимами по підрозділу. Навчатимуть вас професіонали з реальним бойовим досвідом чи ні? Це ключові питання.
Добровольцем ти сам будеш обирати підрозділ, можна піти з друзями і придивитися до тих, хто буде тебе навчати і віддавати накази. Добровольці — завжди еліта. За гарної підготовки — жахіття для ворога. Тобто якщо ти вважаєш за потрібне йти добровольцем і особисто обирати підрозділ та специфіку служби — прямуй до ЦНАПу. Головне бажання українців цього року — Перемога. Завдяки партнерам і союзникам ми нарощуємо свою військову міць. Снаряди, зброя, танки, обладнання — ця допомога постійно зростає. Ми відчуваємо підтримку всього демократичного світу і маємо інструменти для досягнення Перемоги. Вона обов'язково буде. Долучившись до нових підрозділів, кожен може зробити свій внесок у нашу спільну справу і наблизити день Перемоги України.
Доброволець приходить до ЦНАПу, де йому пропонують 8 бригад на вибір, відповідно до його мотивації та поглядів. Якщо він хоче битися серед поліцейських — йому в "Лють". Якщо йому болить Крим і він хоче взяти участь у визволенні півострова — тоді йде в "Кара-даг". Хоче зміцнити кордон або воювати в лавах прикордонників — обирає "Сталевий Кордон". Час повертати своє. Приєднуйся до нас!
Заповнюй анкету кандидата на сайті storm.mvs.gov.ua або в одному з ЦНАПів, перелік яких вказано на сайті.
Телефон для консультацій: 0-800-10-00-20.
Коротко про бригади, які створюють і куди запрошують добровольців:
- "Стальний кордон" (бригада Державної прикордонної служби України. У лавах підрозділу вже є герої, які захищали кордон з агресором, захищали Азовсталь та воювали на Бахмутському напрямку). Перші на кордоні, перші у наступі.
- "Червона калина" (формується у Калинівці, Вінницька область). Червоне полум'я наступу.
- "Лють" (бригада Національної поліції України). Перетвори свою лють на зброю.
- "Рубіж" (до лав бригади вже увійшли герої, які боронили Рубіжне у Луганській області). Повернімо законні рубежі країни.
- "Рубимо ворога на шматки".
- "Спартан" (потужна штурмова бригада). Ми – штурм.
- "Кара-Даг" (кара за Крим, братиме участь у звільненні АРК). Піднімемо прапор над Кримом.
- "Буревій" (бригада утилізації російських військових). Бригада утилізації російських військових. Окупант, буря насувається. Час повертати своє.
- "Азов" (легендарна бригада). Незламні, нескорені, безперервні.