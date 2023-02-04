Гвардия наступления — это будет элита. Добровольцы, ваше время настало

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Первое условие — никакого призыва по мобилизации. Только добровольцы, сто процентов. То есть можете представить мотивированность личного состава. Второе — не менее важное. Командиры и инструкторы — герои войны с реальным боевым опытом. Это будет элита. Я еще весной всем говорил — не ждите мобилизации. Да, ты пойдешь в ряды защитников Украины, но… ты не угадаешь, куда тебя направит военкомат. Кто будет командиром и что он за человек? Кто будут твоими собратьями по подразделению. Учить вас будут профессионалы с реальным боевым опытом или нет? Это ключевые вопросы.

Добровольцем ты сам будешь выбирать подразделение, можно пойти с друзьями и присмотреться к тем, кто будет тебя обучать и отдавать приказы. Добровольцы — всегда элита. При хорошей подготовке — кошмар для врага. То есть если ты считаешь нужным идти добровольцем и лично выбирать подразделение и специфику службы — направляйся в ЦНАП. Главное желание украинцев в этом году — Победа. Благодаря партнерам и союзникам мы наращиваем свою военную мощь. Снаряды, оружие, танки, оборудование — эта помощь постоянно растет. Мы ощущаем поддержку всего демократического мира и есть инструменты для достижения Победы. Она обязательно будет. Приобщившись к новым подразделениям, каждый может внести свой вклад в наше общее дело и приблизить день Победы Украины.

Доброволец приходит в ЦНАП, где ему предлагают 8 бригад по выбору, в соответствии с его мотивацией и взглядами. Если он хочет драться среди полицейских — ему в "Лють". Если ему болит Крым и он хочет принять участие в освобождении полуострова — тогда идет в "Кара-даг". Хочет укрепить границу или воевать в рядах пограничников — выбирает "Сталевий Кордон". Пора возвращать свое. Присоединяйся к нам!

Заполняй анкету кандидата на сайте storm.mvs.gov.ua или в одном из ЦНАПов, перечень которых указан на сайте.

Телефон для консультаций: 0-800-10-00-20.

Коротко о бригадах, которые создают и куда приглашают добровольцев:

"Стальний кордон" (бригада Государственной пограничной службы Украины. В рядах подразделения уже есть герои, которые защищали границу с агрессором, защищали Азовсталь и воевали на Бахмутском направлении). Первые на границе, первые в наступлении.

"Червона калина" (формируется в Калиновке, Винницкая область). Красное пламя наступления

"Лють" (бригада Национальной полиции Украины). Преврати свою ярость в оружие.

"Рубіж" (в ряды бригады уже вошли герои, отстаивавшие Рубежное в Луганской области). Вернем законные рубежи страны

"Рубим врага на куски"

"Спартан" (мощная штурмовая бригада). Мы — штурм.

"Кара-Даг" (кара за Крым, будет участвовать в освобождении АРК). Поднимем флаг над Крымом.

"Буревій" (бригада утилизации российских военных). Бригада утилизации российских военніх. Оккупант, буря надвигается. Пора возвращать свое.

"Азов" (легендарная бригада). Несокрушимые, непокоренные, непрерывные.

[ + – ] Гвардія наступу. МВД формирует новые бригады исключительно из добровольцев Фото: Facebook Кирилла Сазонова

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