Гвардия наступления — это будет элита. Добровольцы, ваше время настало
"Друзья, очень хорошая новость для тех, кто хочет защищать Украину. МВД формирует несколько новых бригад, со старта имеющих право считаться элитными. Почему? Потому что при их формировании используют два главных условия. И вот какие". Мнение.
Первое условие — никакого призыва по мобилизации. Только добровольцы, сто процентов. То есть можете представить мотивированность личного состава. Второе — не менее важное. Командиры и инструкторы — герои войны с реальным боевым опытом. Это будет элита. Я еще весной всем говорил — не ждите мобилизации. Да, ты пойдешь в ряды защитников Украины, но… ты не угадаешь, куда тебя направит военкомат. Кто будет командиром и что он за человек? Кто будут твоими собратьями по подразделению. Учить вас будут профессионалы с реальным боевым опытом или нет? Это ключевые вопросы.
Добровольцем ты сам будешь выбирать подразделение, можно пойти с друзьями и присмотреться к тем, кто будет тебя обучать и отдавать приказы. Добровольцы — всегда элита. При хорошей подготовке — кошмар для врага. То есть если ты считаешь нужным идти добровольцем и лично выбирать подразделение и специфику службы — направляйся в ЦНАП. Главное желание украинцев в этом году — Победа. Благодаря партнерам и союзникам мы наращиваем свою военную мощь. Снаряды, оружие, танки, оборудование — эта помощь постоянно растет. Мы ощущаем поддержку всего демократического мира и есть инструменты для достижения Победы. Она обязательно будет. Приобщившись к новым подразделениям, каждый может внести свой вклад в наше общее дело и приблизить день Победы Украины.
Доброволец приходит в ЦНАП, где ему предлагают 8 бригад по выбору, в соответствии с его мотивацией и взглядами. Если он хочет драться среди полицейских — ему в "Лють". Если ему болит Крым и он хочет принять участие в освобождении полуострова — тогда идет в "Кара-даг". Хочет укрепить границу или воевать в рядах пограничников — выбирает "Сталевий Кордон". Пора возвращать свое. Присоединяйся к нам!
Заполняй анкету кандидата на сайте storm.mvs.gov.ua или в одном из ЦНАПов, перечень которых указан на сайте.
Телефон для консультаций: 0-800-10-00-20.
Коротко о бригадах, которые создают и куда приглашают добровольцев:
- "Стальний кордон" (бригада Государственной пограничной службы Украины. В рядах подразделения уже есть герои, которые защищали границу с агрессором, защищали Азовсталь и воевали на Бахмутском направлении). Первые на границе, первые в наступлении.
- "Червона калина" (формируется в Калиновке, Винницкая область). Красное пламя наступления
- "Лють" (бригада Национальной полиции Украины). Преврати свою ярость в оружие.
- "Рубіж" (в ряды бригады уже вошли герои, отстаивавшие Рубежное в Луганской области). Вернем законные рубежи страны
- "Рубим врага на куски"
- "Спартан" (мощная штурмовая бригада). Мы — штурм.
- "Кара-Даг" (кара за Крым, будет участвовать в освобождении АРК). Поднимем флаг над Крымом.
- "Буревій" (бригада утилизации российских военных). Бригада утилизации российских военніх. Оккупант, буря надвигается. Пора возвращать свое.
- "Азов" (легендарная бригада). Несокрушимые, непокоренные, непрерывные.