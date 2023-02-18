Росія готує переворот у Молдові. Три фази повалення чинної влади

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У Молдові цілком може бути розіграний комплексний гібридний сценарій повалення чинної влади. Перша фаза полягатиме в дестабілізації обстановки в столиці — Кишиневі — через хаотизацію соціально-суспільної та політичної обстановки.

В авангарді цієї хаотизації стоятимуть проросійські політичні сили та активісти проросійських поглядів, яких у Молдові, як і раніше, дуже багато і вони цілком можуть бути ресурсом для створення імітації протестних настроїв не окремо взятої групи осіб, а нібито всього населення.

Друга фаза являтиме собою провокації проти органів правопорядку під час протестів, а також задіяння бойовиків для атак на будівлі органів влади. Класично бойовиками можуть бути як росіяни, які розміщувалися в Молдові останніми місяцями, так і радикальні представники проросійських сил.

Третя фаза — вихід із Придністров'я ударної групи на аеродром Маркулешті з відрізанням північної Молдови по лінії Бельці та Фалешті. Аеродром потрібен не для висадки російського десанту, не фантазуйте, а для створення базової точки з подальшою буферизацією півночі та центру Молдови.

З урахуванням розміщених зараз у Придністров'ї сил та засобів, їх достатньо для реалізації не тільки такої операції, а й висування на Кишинів для підтримки "протестувальникам". Тобто з території ПМР може бути задіяно до двох ударних груп.

Зазначу, це лише один із сценаріїв того, що може статися, а не вже затверджений у Кремлі сценарій. Але щоб не допустити реалізацію будь-якого іншого плану дестабілізації Молдови, Маї Санду слід діяти вже зараз, хоча й зараз — це вже пізно.

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