Related video

В Молдове вполне может быть разыгран комплексный гибридный сценарий свержения действующей власти. Первая фаза будет заключаться в дестабилизации обстановки в столице — Кишиневе — посредством хаотизации социально-общественной и политической обстановки.

В авангарде этой хаотизации будут стоять пророссийские политические силы и активисты пророссийских взглядов, которых в Молдове по-прежнему очень много и они вполне могут быть ресурсом для создания имитации протестных настроений не отдельной взятой группы лиц, а якобы всего населения.

Вторая фаза будет представлять собой провокации против органов правопорядка в ходе протестов, а также задействование боевиков для атак на здания органов власти. Классически боевиками могут быть как россияне, размещавшиеся в Молдове в последние месяцы, так и радикальные представители пророссийских сил.

Третья фаза — выход с Приднестровья ударной группы на аэродром Маркулешти с отрезанием северной Молдовы по линии Бельцы и Фалешти. Аэродром нужен не для высадки российского десанта, не фантазируйте, а для создания базовой точки с последующей буферизацией севера и центра Молдовы.

С учетом размещенных сейчас в Приднестровье сил и средств, их достаточно для реализации не только такой операции, но и выдвижения на Кишинев для оказания поддержки "протестующим". То есть с территории ПМР может быть задействовано до 2 ударных групп.

Отмечу, это лишь один из сценариев того, что может произойти, а не уже утвержденный в Кремле сценарий. Но чтобы не допустить реализацию любого другого плана по дестабилизации Молдовы, Майе Санду следует действовать уже сейчас, хотя и сейчас — это уже поздновато.

Источник