Рішення Сі Цзіньпіна: яку зброю Китай може передати Росії

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Чим з озброєнь Китай може допомогти Росії? Насправді набагато більше, ніж багато чим. А все тому, що майже весь ВПК Китаю будувався на створенні власних озброєнь, копіюючи радянські зразки, що створило багато реплік. І якщо ми говоримо, наприклад, про артилерію, то Китай має понад 2 000 буксированих гаубиць PL-66 калібру 152-мм, які є копією Д-20. Приблизно 3 300 122-мм PL-96 — копія Д-30. А скільки снарядів до них? З урахуванням потреб і запасливості Китаю, ми можемо собі лише уявити.

Далі… РСЗВ? PHZ-89/PHL-81/90 — це копії 122-мм БМ-21 "Град". PHL-03 — аналог 300-мм БМ-30 "Смерч". Відповідно — і сумісність боєприпасів.

Продовжувати можу довго, адже сумісних позицій щодо більшості номенклатур достатньо, з чого можна зробити дуже негативний висновок. З іншого боку, хоч Китаю і справді є чим допомогти Росії, але чи робитиме він це? Який сенс? Щоб країна, економіка якої ґрунтується на експорті, була відразу обкладена санкціями? Щоб тендітна економічна стабільність КНР, що являє собою мильну бульбашку, здригнулася?

Так, здається, що економічно Китай набрав ваги, але це обман, економіка КНР — це велика мильна бульбашка. Економічна криза КНР 2016 і 2018 років, про які багато хто не чув, — це прямий доказ.

Ви не пам'ятаєте та не чули? Що ж, я вам нагадаю. Нагадаю, як у 2018 році за часів торгової війни США та КНР китайський юань опустився в ціні на 6,8%, досягнувши свого мінімального значення з грудня 2017 року, що стало наслідком затяжної економічної кризи 2016 року, коли падіння було максимальним із часів девальвації юаню в серпні.

Індекс китайських цінних паперів Shaghai Composite завдяки торговій війні США та КНР впав у ціні на 20%, що викликало відтік інвестицій. Загалом фондовий ринок КНР втратив трильйон доларів капіталізації. Для залучення інвестицій Держкомітет із розвитку та реформи та Мінкомерції КНР пішли на безпрецедентний крок, що дозволяє іноземним компаніям у низці галузей КНР мати частку 51%, тоді як раніше верхньою планкою було 25%.

З 2018 по 2019 через торговельну війну з США Китай втратив понад трильйон доларів. Копійки для великої та могутньої КНР? Розкажіть це мешканцям Сіхайгу у Нінся-Хуейському автономному районі.

А тому, який прибуток Китаю від допомоги Росії, якщо за цю допомогу він може втратити трильйони, а придбати…

Ну, Іран набуває технологій, Су-35, у перспективі — ЗРС С-400, ракетних технологій. А Китаю що? Технології Росії давно відстають від китайських. Території до Байкалу і так уже де-факто китайські, залишилося лише провести референдум. А тому профіту немає.

З Китаю до Росії можуть і йтимуть дрони подвійного призначення, мікросхеми та мікрочіпи, різного роду контрабанда, але крок у бік постачання боєприпасів та техніки для Китаю самогубний, і якщо розсудливість у пекінської дипломатії переважає, то їх не буде.

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