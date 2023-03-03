10 винищувачів: перша країна-член НАТО передасть Україні бойові літаки

Related video

Як "спалили" перші поставки винищувачів

Процес отримання нашою країною бойових літаків від партнерів-членів НАТО розтягнувся більше, ніж на рік. Хоча вже на четвертий день війни, 27 лютого 2022 року, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель публічно заявив, що країни Європейського союзу погодилися надати Україні бойові літаки.

Уже наступного дня офіційний Київ повідомив, що українські пілоти прибули до Польщі, щоб отримати військові літаки. Йшлося про радянські винищувачі, зокрема, МіГ-29, на яких українські пілоти вже навчені літати. А Верховна Рада навіть конкретизувала, скільки їх буде: 28 МіГ-29 із Польщі, 12 таких літаків зі Словаччини, 16 — із Болгарії та 14 Су-25 теж із Болгарії.

Однак у відповідь ці країни одразу офіційно заявили, що таких постачань не буде.

Причиною зриву постачань бойових літаків стало те, що в перший період війни Захід дуже боявся різкої ескалації конфлікту з боку Росії. А Москва чітко дала зрозуміти, що постачання бойових літаків в Україну стане тією "червоною лінією".

Тобто тоді Боррель на весь світ оголосив про передавання Україні літаків як про вирішене питання, хоча воно таким не було — були лише попередні неформальні консультації. А потім Верховна Рада своєю детальною конкретизацією країн і кількістю літаків остаточно спалила цю надзвичайно чутливу операцію.

Після такого ефективного "засвічення" обговорення власне можливості передавання літаків Україні країни східного флангу НАТО швидко відмовилися від цієї ідеї. Проте, не відмовилися від передавання Україні цих літаків у вигляді запчастин. Що й відбувалося, за неофіційною інформацією, навесні минулого року.

Передавання літаків — складний процес

До питання передавання Україні радянських бойових літаків Захід повернувся за кілька місяців. Торік у травні тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що Білий Дім ніяк не обмежує своїх союзників по НАТО, щоб ті постачали Україні літаки радянського провадження.

Водночас, міністр оборони Словаччини Ярослав Надь розповів, що словацький уряд розглядає варіант передати Збройним силам України свої винищувачі МіГ-29. Але Братислава була готова передати ці винищувачі лише після того, як вирішить питання з повітряним прикриттям.

Після того, як Чехія і Польща погодилися захищати повітряний простір Словаччини, питання здавалося вже вирішеним. У серпні у Словаччині навіть пройшла церемонія прощання з МіГами, які мали вирушити в Україну. Однак і за пів року після прощання МіГи досі там. У Словаччині.

Про причини цього у грудні минулого року українським журналістам розповів міністр закордонних справ Словацької Республіки Растислав Качер: "Ми ще не передали вам МіГ-29. Але ми готові зробити це. Ми розмовляємо з нашими партнерами по НАТО про те, як це зробити. 8 грудня у нас була дуже змістовна розмова з вашим президентом. Мій міністр оборони пояснив вашому президенту, як ми можемо це зробити. Найближчими тижнями до Словаччини приїде українська делегація, і ми разом із нашими американськими друзями працюватимемо над тим, щоб це стало реальністю".

Тобто спочатку потрібно було забезпечити секретність процесу, узгодити кожен крок, як це буде зроблено, щоб не ставити процес передавання під загрозу.

Отже, якщо станом на сьогодні всі необхідні деталі передавання літаків сторонам вдалося погодити, і з боку офіційної Братислави йдеться вже про ухвалення остаточного рішення найближчими днями чи тижнями, то перші бойові літаки з країни-члени НАТО надійдуть в Україну цієї весни.

Чим цінні словацькі МіГи

Незважаючи на те, що увага українського суспільства в останні місяці прикута до необхідності надання нашій країні літаків F-16, отримання цих літаків найближчим часом практично нереальне. Через низку причин, яких саме — тема окремої розмови.

Натомість для України посилення словацькими МіГ-29AS має величезне значення.

"Справа в тому, що ці машини будуть наймолодшими винищувачами у складі Повітряних сил України, які з 1991 року не отримали жодного нового винищувача, а лише модернізували наявні машини. Словацькі літаки були отримані від РФ за борги в 1994-1996 роках. Машини надійшли в найсучаснішій версії МіГ-29С, яка мала збільшене бойове навантаження і запас палива, а також оновлене бортове оснащення", — зазначає авторитетне профільне видання Defense Express.

Через 10 років, у середині 2000-х, Словаччина провела модернізацію бортів до версії AS. Завдяки чому було оновлено радіолокаційні системи літака. Також у кабіні були встановлені багатофункціональні дисплеї, оновлена апаратура зв'язку та навігації, що відповідає стандартам НАТО. Було оновлено й двигуни, які отримали більший ресурс, а загальний ресурс машини було оцінено до 2035 року.

Джерело

Важливо