10 истребителей: первая страна-член НАТО передаст Украине боевые самолеты

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Как "сожгли" первые поставки истребителей

Процесс получения нашей страной боевых самолетов от партнеров-членов НАТО растянулся более чем на год. Хотя уже на четвертый день войны, 27 февраля 2022-го, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель публично заявил, что страны Европейского союза согласились предоставить Украине боевые самолеты.

На следующий день официальный Киев сообщил, что украинские пилоты прибыли в Польшу, чтобы получить военные самолеты. Речь шла о советских истребителях, в частности, МиГ-29, на которых украинские пилоты уже научены летать. А Верховная Рада даже конкретизировала, сколько их будет: 28 МиГ-29 из Польши, 12 таких самолетов из Словакии, 16 — из Болгарии и 14 Су-25 тоже из Болгарии.

Однако в ответ эти страны тут же официально заявили, что таких поставок не будет.

Причиной срыва поставок боевых самолетов стало то, что в первый период войны Запад очень боялся резкой эскалации конфликта со стороны России. А Москва четко дала понять, что поставка боевых самолетов в Украину станет той самой "красной линией".

То есть тогда Боррель на весь мир объявил о передаче Украине самолетов как о решенном вопросе, хотя он таковым не был — были только предварительные неформальные консультации. А затем Верховная Рада своей детальной конкретизацией стран и количества самолетов окончательно сожгла эту чрезвычайно чувствительную операцию.

После столь эффективной "засветки" обсуждения самой возможности передачи самолетов Украине страны восточного фланга НАТО быстро отказались от этой идеи. Однако не отказались от передачи Украине этих самолетов в виде запчастей. Что и происходило, по неофициальной информации, весной прошлого года.

Передача самолетов — сложный процесс

К вопросу передачи Украине советских боевых самолетов Запад вернулся через пару месяцев. В мае прошлого года временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что Белый Дом никак не ограничивает своих союзников по НАТО, чтобы те поставляли Украине самолеты советского производства.

В то же время министр обороны Словакии Ярослав Надь рассказал, что словацкое правительство рассматривает вариант передать Вооруженным силам Украины свои истребители МиГ-29. Но Братислава была готова передать эти истребители только после того, как решит вопрос с воздушным прикрытием.

После того как Чехия и Польша согласились защищать воздушное пространство Словакии, вопрос казался уже решенным. В августе в Словакии даже прошла церемония прощания с МиГами, которые должны были отправиться в Украину. Однако и через полгода после прощания МиГи до сих пор там. В Словакии.

О причинах этого в декабре прошлого года украинским журналистам рассказал министр иностранных дел Словацкой Республики Растислав Качер: "Мы еще не передали вам МиГ-29. Но мы готовы сделать это. Мы говорим с нашими партнерами по НАТО о том, как это сделать. И 8 декабря у нас был очень содержательный разговор с вашим президентом. Мой министр обороны объяснил вашему президенту, как мы можем это сделать. В ближайшие недели в Словакию приедет украинская делегация, и мы вместе с нашими американскими друзьями будем работать над тем, чтобы это стало реальностью".

То есть сначала нужно было обеспечить секретность процесса, согласовать каждый шаг, как это будет сделано, чтобы не ставить процесс передачи под опасность.

Итак, если по состоянию на сегодняшний день все необходимые детали передачи самолетов сторонам удалось согласовать, и со стороны официальной Братиславы речь идет уже о принятии окончательного решения в ближайшие дни или недели, то первые боевые самолеты из страны-члена НАТО поступят в Украину этой весной.

Чем ценны словацкие МиГи

Несмотря на то что внимание украинского общества в последние месяцы приковано к необходимости предоставления нашей стране самолетов F-16, получение этих самолетов в ближайшее время практически нереально. В силу ряда причин, каких именно — тема отдельного разговора.

В то же время для Украины усиление словацкими МиГ-29AS имеет огромное значение.

"Дело в том, что эти машины будут самыми юными истребителями в составе Воздушных сил Украины, которые с 1991 года не получили ни одного нового истребителя, а лишь модернизировали имеющиеся машины. Словацкие же самолеты были получены от РФ за долги в 1994-1996 годах. Машины поступили в самой современной версии МиГ-29С, которая имела увеличенную боевую нагрузку и запас топлива, а также обновленную бортовую оснастку", — отмечает авторитетное профильное издание Defense Express.

Через 10 лет, в середине 2000-х, Словакия провела модернизацию бортов до версии AS. Благодаря чему были обновлены радиолокационные системы самолета. Также в кабине были установлены многофункциональные дисплеи, обновленная аппаратура связи и навигации, которая соответствует стандартам НАТО. Были обновлены и двигатели, получившие больший ресурс, а общий ресурс машины был оценен до 2035 года.

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