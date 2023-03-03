Шольца вызвали на "ковер" в Белый Дом. Джо Байден проведет с ним профилактическую беседу

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На протяжении всей войны "герр Олаф" был и остается главным тормозом Европы. Под канцлера нашел даже специальный термин — "валять Шольца". А в последние недели герр бундесканцлер снова затянул песню об усталости от войны и переговорах с Путиным, хотя официально с Джо Байденом было договорено о другом. Детали найдете здесь — Франция и Германия встали в "переговорную" позу. Путин аплодирует стоя.

Белый Дом уже намекнул, из каких тем будет состоять воспитательная беседа:

США будут убеждать ФРГ прекратить заигрывание с Китаем. Поднебесная готовится запаковать Путина оружием, в частности беспилотниками и боеприпасами. Поэтому позиции всех членов НАТО в отношении Си должны быть одинаково жесткими. Пентагон уже заявил, что сделает все возможное, чтобы не допустить беды с китайским оружием… а Бундесвер не сказал ничего.

Президент США и канцлер Германии будут обсуждать возможные санкции в отношении КНР, если Си Цзиньпин пойдет на коллаборацию с бункерным Путиным.

Дядюшка Сэм также намерен простимулировать у Германии большую сосредоточенность на украинской победе. "Главная цель этой встречи — возможность для двух лидеров координировать действия конкретно по Украине", — Белый Дом.

Сегодня же Белый Дом собирается объявить о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн.

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