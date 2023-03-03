Шольца викликали на "килим" у Білий Дім. Джо Байден проведе з ним профілактичну бесіду

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Впродовж усієї війни "гер Олаф" був і залишається головним гальмом Європи. Під канцлера знайшов навіть спеціальний термін — "валяти Шольца". А в останні тижні гер бундесканцлер знову затягнув пісню про втому від війни та переговори з Путіним, хоча офіційно з Джо Байденом домовлявся про інше. Деталі знайдете тут — Франція та Німеччина стали в "переговорну" позу. Путін аплодує стоячи.

Білий Дім уже натякнув, з яких тем складатиметься виховна бесіда:

США переконуватимуть ФРН припинити загравання з Китаєм. Піднебесна готується запакувати Путіна зброєю, зокрема безпілотниками та боєприпасами. Тому позиції всіх членів НАТО щодо Сі мають бути однаково жорсткими. Пентагон уже заявив, що зробить усе можливе, щоб не допустити лиха з китайською зброєю... а Бундесвер не сказав нічого.

Президент США та канцлер Німеччини обговорюватимуть можливі санкції щодо КНР, якщо Сі Цзіньпін піде на колаборацію з бункерним Путіним.

Дядечко Сем також має намір простимулювати у Німеччини більшу зосередженість на українській перемозі. "Головна мета цієї зустрічі — можливість для двох лідерів координувати дії конкретно щодо України", — Білий Дім.

Сьогодні ж Білий Дім збирається оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн.

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