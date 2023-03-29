Бронетехніка США під Бахмутом? Навіщо в зоні бойових дій з'явилася БМП "Бредлі"

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Почув від поінформованого воєнного експерта, що під Бахмутом з'явилися БМП "Бредлі", які у нас позиціонуються як убивці танків. Новина викликала в мене не захоплення, а занепокоєння.

Водночас прочитав інтерв'ю президента Зеленського, що відходити з Бахмута ніяк не можна, бо Путін відчує силу, продовжить тиснути, тоді міжнародне співтовариство та українське суспільство вимагатимуть переговорів із агресором. Занепокоєння посилилося.

Тому що разом все складається у не дуже позитивний пазл.

"Бредлі" — це про наступ. Ці БМП створені, щоб швидко пересувати бійців на великі відстані, щоб вони з'являлися там, де не очікує ворог. Вони здатні працювати навідниками для артилерії та авіації. Самостійно ці БМП можуть проривати не дуже захищені лінії оборони, а разом із танками та артою – і захищені.

Так, звичайно, "Бредлі" можна використовувати і в обороні, але маневреній, виходити на фланги або в тил ворога, що намагається наступати. Але ж у Бахмуті переважно оборона позиційна. У місті БМП взагалі неефективні, бо одразу стають мішенню для ручних протитанкових комплексів, що використовуються з-за укриття.

Якщо натівська бронетехніка потрапляє під Бахмут, з якого наше військово-політичне керівництво не хоче відходити, то ми спалюємо там ресурси майбутнього наступу. Сили якого сформовані ще не повністю. Або ж саме з Бахмута має розпочатися цього разу анонсоване визволення окупованих територій.

Не згоден, що оборона Бахмута — це фаза війни, яка все визначає. Але український весняно-літній наступ справді вирішує майже все. Саме в наступі не маємо права схибити.

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