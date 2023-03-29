Бронетехника США под Бахмутом? Зачем в зоне боевых действий появилась БМП "Брэдли"

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Услышал от информированного военного эксперта, что под Бахмутом появились БМП "Брэдли", которые у нас позиционируются как убийцы танков. Новость вызывала у меня не восторг, а беспокойство.

Одновременно прочитал интервью президента Зеленского, что отходить из Бахмута никак нельзя, потому что Путин почувствует силу, продолжит давить, тогда международное сообщество и украинское общество потребуют переговоров с агрессором. Беспокойство усилилось.

Потому что вместе все складывается в не очень положительный пазл.

"Брэдли" — это о наступлении. Эти БМП созданы, чтобы быстро передвигать бойцов на большие расстояния, чтобы они появлялись там, где враг не ожидает. Они способны работать наводчиками для артиллерии и авиации. Самостоятельно эти БМП могут прорывать не очень защищенные линии обороны, а вместе с танками и артой — и защищенные.

Да, конечно, "Брэдли" можно использовать и в обороне, но маневренной, выходить на фланги или в тыл пытающегося наступать врага. Но ведь в Бахмуте в основном оборона позиционная. В городе БМП вообще неэффективны, потому что сразу становятся мишенью для ручных противотанковых комплексов, которые используются из-за укрытий.

Если натовская бронетехника попадает под Бахмут, из которого наше военно-политическое руководство отходить не хочет, то мы сжигаем там ресурсы будущего наступления. Силы для которого сформированы еще не полностью. Или именно с Бахмута должно начаться в этот раз анонсированное освобождение оккупированных территорий.

Не согласен, что оборона Бахмута — это фаза войны, которая все определяет. Но украинское весенне-летнее наступление действительно решает почти все. Именно в наступлении не имеем права промахнуться.

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