Китай бореться за власний інтерес. Якщо ми хочемо, щоб вiн нас полюбив, треба щось зробити для нього

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В Україні виникло якесь нездорове захоплення від нещодавніх висловлювань посла Китаю в ЄС. Який начебто сказав, що його країна не буде надавати Росії військову допомогу. А всі попередні запевнення щодо безмежної дружби Росії і Китаю — це дипломатична риторика, не більше.

До речі, це захоплення абсолютно симетрично тому роздратуванню і розпачу, яке було у багатьох наших співгромадян під час візиту Сі Цзіньпина до Москви.

Насправді, немає реальних підстав ні для розпачу, ні для захвату. Всі подібні заяви офіційних осіб Китаю — це та ж сама дипломатична риторика. У Москві звучить те, що приємно почути росіянам. В Євросоюзі — те, що приємно європейцям. Те, що приємно китайцям, там не проголошують, а реалізовують.

Китай діяв, діє і буде діяти виключно у китайських інтересах. Крапка. Піднебесна не буде псувати відношення зі своїми головними ринками — США і ЕС — задля задоволення навіженого кремлівського фюрерка. Але буде дозовано підтримувати недоімперію, щоб вона і далі дратувала і відволікала Штати.

Відносини України з Китаєм були зіпсовані не один рік тому...

Україні не слід очікувати хоч якихось кроків на свою підтримку від Китаю, допоки наша історія економічних взаємин — це зниклі в Україні китайські гроші зернового кредиту, а також частково, але не до кінця проданий Китаю завод "Мотор Січ". А ще можна згадати дивну історію з Українським банком реконструкції і розвитку, який китайці купили, але з бюрократичних причин він так і не запрацював.

Щоб склеїти щось з китайцями, але так, щоб не зіпсувати відносини зі США, треба залучати справжніх фахівців. Поки що залучення фахівців не відбулося навіть в оборонці, що ж казати про таку туманну і нетривіальну сферу, як відношення з Піднебесною?

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