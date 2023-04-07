Китай воюет за свой интерес. Если мы хотим, чтобы он нас полюбил, нужно что-то сделать для него

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В Украине возник какой-то нездоровый восторг от недавних высказываний посла Китая в ЕС. Который вроде бы сказал, что его страна не будет оказывать России военную помощь. А все предварительные заверения в безграничной дружбе России и Китая — это дипломатическая риторика, не более того.

Кстати, это восхищение абсолютно симметрично тому раздражению и отчаянию, которое было у многих наших сограждан во время визита Си Цзиньпина в Москву.

На самом деле нет реальных оснований ни для отчаяния, ни для восторга. Все подобные заявления официальных лиц Китая — это та же дипломатическая риторика. В Москве звучит то, что приятно услышать россиянам. В Евросоюзе — то, что приятно европейцам. То, что приятно китайцам, там не провозглашают, а реализуют.

Китай действовал, действует и будет действовать только в китайских интересах. Точка. Поднебесная не будет портить отношения со своими главными рынками — США и ЕС — ради удовлетворения взбалмошного кремлевского фюрерка. Но будет дозировано поддерживать недоимперию, чтобы она продолжала раздражать и отвлекать Штаты.

Отношения Украины с Китаем были испорчены не один год назад...

Украине не следует ожидать хоть каких-то шагов в свою поддержку от Китая, пока наша история экономических отношений — это исчезнувшие в Украине китайские деньги зернового кредита, а также частично, но не до конца проданный Китаю завод "Мотор Сич". А еще можно вспомнить странную историю с Украинским банком реконструкции и развития, который китайцы купили, но по бюрократическим причинам он так и не заработал.

Чтобы склеить что-нибудь с китайцами, но так, чтобы не испортить отношения с США, нужно привлекать настоящих специалистов. Пока что привлечение специалистов не произошло даже в оборонке, что же говорить о такой туманной и нетривиальной сфере, как отношения с Поднебесной?

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