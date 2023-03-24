Решение Си Цзиньпина: Китай задумал большую игру вокруг войны России и Украины

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О визите китайского лидера в Москву. Размышления в продолжение темы. Шума в масс-медиа было много, особенно накануне и во время визита. А вот по итогам поездки Си Цзинпина в Москву, как выяснилось, говорить особо не о чем. Надо что-то выковыривать между строк из публичных комментариев двух лидеров, из официальных заявлений по итогам визитов. Чего-то весомого и конкретного нет — ни по вопросу мира, ни по вопросу поставок китайского оружия России (здесь вообще нет никакой официальной информации, что очень показательно).

Этот визит вполне можно назвать событием завышенных ожиданий. Особенно для Москвы. Одновременно это был визит завышенных опасений для Вашингтона. В столице США вообще все более нервно реагируют на китайскую тему. Иногда, на мой взгляд, чересчур. В Украине завышенных ожиданий не было. Скорее было некоторое напряжение, связанное с неопределенностью дальнейших действий Китая. Похожая реакция, как мне кажется, была и в европейских столицах. А вот в Пекине, похоже, особого ажиотажа не было. Для китайского руководства важен был сам факт этого визита в контексте их долгосрочного противостояния с США, а не конкретные результаты. Они мыслят примерно так: Байден приезжал в Киев, и тем самым обозначил сферу своего влияния, а Си Цзиньпин приехал в Москву и тоже обозначил сферу своего влияния.

В итоге не случилось ничего страшного и ничего обнадеживающего. В Москве было надувание щек с российской и китайской стороны. Нечто подобное будет и далее. В Кремле будут тешить себя иллюзией, какой у нас мощный союзник, он не даст нам проиграть эту войну, а может и подсобит ее выиграть. В обмен они уже соглашаются на юанизацию двусторонних торговых отношений, на роль сырьевого придатка России и политического инструмента Китая в его противостоянии с США. А Китай будет делать вид, что он помогает России (но делать это будет очень дозированно и без прямой и официальной помощи в военной сфере). Одновременно Пекин будет имитировать миротворческую роль. Почему имитировать? А потому что нет и не будет никаких конкретных мирных предложений со стороны Китая, кроме призывов к прекращению огня. Китай будет участвовать в большой дипломатической игре вокруг войны между Россией и Украиной, но не станет спешить и будет действовать по обстоятельствам.

Поэтому и Украине не стоит суетиться в отношениях с Китаем. Надо понимать одну простую вещь — Китай не встанет на украинскую сторону (из-за своего противостояния с США), но ему сейчас и не выгодно (даже рискованно в экономическом плане) ввязываться в конфликт на стороне России. Поэтому двойственная, формально миротворческая позиция Пекина сохранится и далее, по крайней мере, на ближайшую перспективу. И мы должны действовать соответствующим образом. Вести спокойный, уважительный диалог с Китаем, тщательно пояснять нашу позицию и наши интересы. Китай не будет нам другом, но ни в коем случае нельзя относиться к Китаю как к врагу. Во всяком случае, этого нельзя показывать.

А вот на более длительную перспективу мы должны понимать, что начинает происходить разделение мира на две большие коалиции — с одной стороны коллективный Запад (коалиция демократических государств), а с другой — антиамериканская коалиция авторитарных режимов во главе с Китаем. А между ними будут маневрировать большинство стран глобального Юга. Понятно, что мы будем в составе Западной коалиции. Это единственно возможный для нас сценарий обеспечения национальной безопасности. Естественно, реальная картина этого международного противостояния будет не столь контрастной, более сложной и мозаичной. Но тенденция будет именно такая. Это не означает, что нас обязательно ожидает новая холодная война с рисками новой мировой войны между двумя коалициями. Именно риск взаимного уничтожения будет сдерживать обе противостоящие стороны. К тому же китайцы мыслят более рационально, чем нынешние правители Кремля.

Эта тенденция только начинается, но она постепенно будет перекраивать и международные отношения и глобальную экономику. И Украина должна это учитывать в стратегии своего дальнейшего развития.

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