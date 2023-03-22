Китай сделал выбор: как Си обвел Путина вокруг пальца и когда позвонит Зеленскому

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Си Цзиньпин из Москвы улетел и вернуться не обещал — экономическим перевариванием России займутся профильные специалисты, которых в Китае, как известно, много. Можно подводить итоги. Хотя итогов принципиально важных, меняющих сложившиеся мировые расклады, нет.

Сразу сформулирую для озабоченных: произойдет звонок Си Цзиньпина Владимиру Зеленскому после Москвы, или телефон зазвонит позже, или вообще не приключится такого звонка — ничего это не означает. "Позвони мне, позвони!" — не украинская песня. Маркером того, что Си Цзиньпин и Владимир Путин договорились о совместной позиции по Украине, является не формальное телефонное общение лидеров Украины и Китая, а обнародование Си Цзиньпином конкретного мирного плана. Так что выдыхаем и перестаем рисовать на салфетках красного дракона в обнимку с общипанным стерхом.

И вообще, оценки китайского визита слишком уж полярные — от заискивающего восторга у российских пропагандистов до восторженного смакования порабощения России у пропагандистов украинских. И, как всякие крайности, эти оценки далеки от фактов.

О фактах. Китай и Россия намерены расширять экономическое и стратегическое партнерство. Так они его и раньше расширяли, а с 2014 года — еще и углубляли заодно. Но практически Россия способна поставлять в Китай лишь энергоносители. По газу это будет 30-50 млрд кубометров в год со скидкой 50-70%. А в Европу РФ поставляла 150 млрд кубометров по рыночной цене, а на ближайшие пару лет поставки продолжатся лишь 20 млрд м куб.

То есть никакой компенсацией утраченного европейского рынка и не пахнет. По нефтепродуктам ситуация аналогичная. Но тех денег, которые Россия зарабатывает и которые у нее накоплены, хватает на ведение войны против Украины. В конце концов там просто прекратят бюджетные выплаты всем, кроме военных, нацгвардии, полиции и пропагандистов, и этого достаточно, чтобы гнать российскую человекомассу на утилизацию в Украину.

Да, заявленное стратегическое партнерство Китая и РФ предполагает и сотрудничество в военной сфере. Но результат это даст нескоро. И на ход все определяющей весенне-осенней кампании в Украине повлиять не успеет. Потому что напрямую гнать в Россию эшелоны с бронетехникой и боеприпасами Китай не намерен, чтобы не разрушить остатки отношений с США и Европой. А мелкие партии окольными путями через Беларусь, Иран и других сателлитов Китая решающими не станут.

Тем более что вооружение у Китая давно не советское. Российским воякам его придется изучать, а это — время.

В целом, Китай явно намерен заняться излюбленным делом — геополитическим ушу, в котором он мастер. То есть использованием чужих конфронтаций в своих интересах. В рамках такой стратегии Китай будет стремиться удержать Россию от сокрушительного поражения, чтобы она и дальше продолжала делать США нервы. Но не усиливать ее чрезмерно, чтобы иметь возможность выдоить ее досуха.

Это напоминает подход прагматично-циничного врача, который поддерживает надежду в безнадежно больном пациенте, чтобы нажиться на его бесперспективном лечении. В Украине российскому медведю оторвало даже не конечности, а голову, никакой китайский Айболит обратно ее не пришьет.

Соответственно, у нас — все по-прежнему: предстоит выдержать ожесточенные атаки россиян по всему фронту плюс удары по нашему тылу и перейти в свое стратегическое контрнаступление. И поверьте, Китай отслеживает каждый квадратный метр украинской территории — кто его контролирует. И когда мы выйдем к Азовскому морю, товарищ Си встретится с президентом Зеленским и обсудит возможности стратегического сотрудничества. Китай — он прагматичный до фанатизма.

Так что не вибрируем по поводу Поднебесной, как и не уповаем исключительно на помощь союзников. Судьба Украины в руках героических украинских воинов. Между прочим, на фоне визита руководителя Китая в Москву Вашингтон ускорил поставки нам бронетехники — пусть и не новейшей, но вполне подходящей для перелома на фронте. И вот это для меня и есть главный практический итог состоявшихся событий.

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