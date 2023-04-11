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Думки

Вбивчі тарифи. Чи подужать українці дворазове екологічне підвищення комуналки?

"Для того, щоб дорівнювати Європi, нам треба знайти 400 мільярдів доларів, щоб відбудувати Україну до довоєнного стану, а у нас таких грошей за весь період Незалежності не було". Думка.

Олег Попенко
Олег Попенко
Експерт з ЖКГ, тарифів та питань комунального господарства.
eye 47
тарифи, комуналка, ЖКГ, житлово-комунальне господарство, екологія, зелений перехід
Фото: УНІАН | Здебільшого ставлення українців до тарифів виглядає так
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Тут у березні чергове опитування провели любителі зеленого переходу, і вони зробили для себе відкриття, що люди не готові платити більше за збільшення тарифів у 2-2,5 рази, якщо воно буде екологічним.

Ах, які погані українці, виходить у наших псевдосуспільників.

Їм невтямки, що в Україні війна. Вони-то здебільшого сидять, судячи з коментів, у Нідерландах, Англії та інших країнах, і поняття не мають, що тут відбувається, і судять, очевидно, суто за місцевими новинами. І вони так дивуються — як українці не готові платити за екологію, адже тоді воду з крана можна буде пити. Вони не розуміють, що якщо підняти тарифи у 2-2,5 рази, то українцям їсти не буде чого, ось у чому питання.

Мешканець Франції чи Німеччини платить за комуналку не більше 10% від заробітної плати, мешканець країн Східної Європи до 15-17%, а в Україні взимку виходить до 40-50% платежі за комуналку. І жодні субсидії тут не врятують. Тому що залишок у кишені у середнього француза 1500-1700 євро, у поляків 800 євро, а в українця 100-150 євро. І на ці гроші треба якось прожити і під час війни.

тарифи, комуналка, ЖКГ, житлово-комунальне господарство Fullscreen
В принципі, українці не проти зелених тарифів, але не на останні гроші
Фото: Flickr

Я просто так і бачу, як українці у Харкові, Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі, Сумах, Краматорську та десятках інших українських міст, сидять під обстрілами та мріють про водневий тролейбус у їхньому місті. Адже це так чудово.

Ну, добре, після перемоги, а в цьому ніхто не сумнівається, що вона скоро буде, — десятки тисяч знищених багатоквартирних будинків у містах, знищена інфраструктура, мільйони людей без роботи. Тільки офіційно зараз знищено 6 млн робочих місць, 8 млн біженців та переселенців, офіційні збитки України обчислюються у 411 млрд доларів.

І тут таке: а давайте, шановні українці, ми вам піднімемо тарифи на комуналку у 2-2,5 рази. Адже ви за те, щоб електрика була зеленою, а сміття збирали по фракціях?

Я теж за це, але де взяти на це все грошей, коли жити нема за що?

І знову ж таки, скажуть: ми ж маємо дивитися вперед і рівнятися на Європу… Так, скажу вам! Але для того, щоб їй дорівнювати, нам треба знайти 400 млрд $, щоб відбудувати Україну до довоєнного стану, а у нас таких грошей за весь період Незалежності не було.

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