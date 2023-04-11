Убийственные тарифы. Осилят ли украинцы двукратное экологическое повышение коммуналки?

Related video

Тут в марте очередной опрос провели любители зеленого перехода, и они сделали для себя открытие, что люди не готовы платить больше за увеличение тарифов в 2-2,5 раза, если он будет экологическим

Ах, какие плохие украинцы, выходит у наших псевдообщественников.

Им невдомек, что в Украине война. Они-то в большинстве сидят, судя по комментам, в Нидерландах, Англии и других странах, и понятия не имеют, что тут происходит, и судят, очевидно, сугубо по местным новостям. И они так удивляются — как это украинцы не готовы платить за экологию, ведь тогда воду из крана можно будет пить. Они не понимают, что если поднять тарифы в 2-2,5 раза , то украинцам есть будет нечего, вот в чем вопрос.

Житель Франции или Германии платит за коммуналку не больше 10% от заработной платы, житель стран Восточной Европы до 15-17% , а в Украине зимой выходит до 40-50% платежи за коммуналку. И никакие субсидии здесь не спасут. Потому что остаток в кармане у среднего француза 1500-1700€, у поляков 800€, а у украинца 100-150€. И на эти деньги надо как-то прожить, и во время войны.

В принципе, украинцы не против зеленых тарифов, но не на последние же деньги Фото: Flickr

Я прямо так и вижу, как украинцы в Харькове, Николаеве, Херсоне, Запорожье, Сумах, Краматорске и десятках других украинских городах, сидят под обстрелами и мечтают о водородном троллейбусе в их городе. Ведь это так прекрасно.

Ну хорошо, после победы, а в этом никто не сомневается, что она скоро будет, — десятки тысяч уничтоженных многоквартирных домов в городах, уничтоженная инфраструктура, миллионы людей без работы. Только официально сейчас уничтожено 6 млн рабочих мест, 8 млн беженцев и переселенцев, официальные убытки Украины исчисляются в 411 млрд $.

И тут такое: а давайте, уважаемые украинцы, мы вам поднимем тарифы на коммуналку в 2-2,5 раза. Вы ведь за то, что электричество было зеленым, а мусор собирали по фракциям?

Я тоже за это, но где взять на это все денег, когда жить не за что?

И опять же, скажут: мы же должны смотреть вперед и равняться на Европу… Да, скажу вам! Но для того, чтобы на нее равняться, нам надо найти 400 млрд $, чтобы отстроить Украину к довоенному состоянию, а у нас таких денег за весь период Незалежности не было.

Источник.

Важно