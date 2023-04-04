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150 миллиардов плюс. Почему решения проблемы долгов за коммунальные услуги не существует

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Фото: УНИАН | Коммунальные долги населения продолжают расти...

"Долги за коммунальные услуги продолжают накапливаться, и решения этой проблемы не существует. Население должно заплатить, так считают и в Кабмине, и поставщики услуг, все, кроме потребителя. По-моему, никто ничего списывать не будет". Мнение.

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Сегодня неизвестно по каким причинам Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры подтвердило, что за 2022 год украинцы нарастили долги более чем на 40 млрд. грн.

Теперь формально на 1 января 2023 года долги составляют 120 млрд грн (о чем я говорил еще в августе прошлого года ), поскольку на 1 января 2022 долг составил 81,6 млрд грн.

Но, учитывая сверхсложный отопительный сезон 2022-23, неплатежи за коммуналку достигали в некоторых регионах до 90%, долги на 01.04. за коммунальные услуги выросли до уровня 150 млрд грн.

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Всегда самый большой долг – за газ и тепло
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Почему так?

Потому что в январе и феврале начисления составляли ориентировочно по 35 млрд. грн., а в марте – 25 млрд. грн. В среднем оплата по Украине не превышает 50%, и на 1 апреля в лучшем случае долг будет составлять 150-160 млрд грн.

Коммунальные долги растут. Но никто ничего списывать не будет…

Как распределяются долги по коммуналке?

Всегда самый большой долг – за газ и тепло.

Только в 2022 году прибавили 28 млрд грн,

А в 2022 году долг составил 60 млрд. грн.

Суммарно выходит 88 млрд грн. — это больше половины всего потенциального долга.

Решения проблемы долгов за коммунальные услуги не существует. Население должно заплатить, так считают и в Кабмине, и поставщики услуг, все кроме потребителя.

По-моему, никто ничего списывать не будет.

Возможно, это касается только части регионов, где велись боевые действия, но и это юридически будет трудно прописать.

Но это еще не все

Неизбежное повышение тарифов на электроэнергию, воду, содержание домов, тепло, а это уже утверждено в меморандуме МВФ, приведет к дальнейшему росту долгов.

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Без лоха и жизнь плоха. Или как я стала "должником" за газ
Без лоха и жизнь плоха. Или как я стала "должником" за газ