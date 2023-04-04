150 миллиардов плюс. Почему решения проблемы долгов за коммунальные услуги не существует
"Долги за коммунальные услуги продолжают накапливаться, и решения этой проблемы не существует. Население должно заплатить, так считают и в Кабмине, и поставщики услуг, все, кроме потребителя. По-моему, никто ничего списывать не будет". Мнение.
Долги за коммунальные услуги: 100-миллиардный рубеж пройден
Сегодня неизвестно по каким причинам Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры подтвердило, что за 2022 год украинцы нарастили долги более чем на 40 млрд. грн.
Теперь формально на 1 января 2023 года долги составляют 120 млрд грн (о чем я говорил еще в августе прошлого года ), поскольку на 1 января 2022 долг составил 81,6 млрд грн.
Но, учитывая сверхсложный отопительный сезон 2022-23, неплатежи за коммуналку достигали в некоторых регионах до 90%, долги на 01.04. за коммунальные услуги выросли до уровня 150 млрд грн.
Почему так?
Потому что в январе и феврале начисления составляли ориентировочно по 35 млрд. грн., а в марте – 25 млрд. грн. В среднем оплата по Украине не превышает 50%, и на 1 апреля в лучшем случае долг будет составлять 150-160 млрд грн.
Коммунальные долги растут. Но никто ничего списывать не будет…
Как распределяются долги по коммуналке?
Всегда самый большой долг – за газ и тепло.
Только в 2022 году прибавили 28 млрд грн,
А в 2022 году долг составил 60 млрд. грн.
Суммарно выходит 88 млрд грн. — это больше половины всего потенциального долга.
Решения проблемы долгов за коммунальные услуги не существует. Население должно заплатить, так считают и в Кабмине, и поставщики услуг, все кроме потребителя.
По-моему, никто ничего списывать не будет.
Возможно, это касается только части регионов, где велись боевые действия, но и это юридически будет трудно прописать.
Но это еще не все
Неизбежное повышение тарифов на электроэнергию, воду, содержание домов, тепло, а это уже утверждено в меморандуме МВФ, приведет к дальнейшему росту долгов.Важно