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Думки

150 мiльярдiв плюс. Чому вирішення проблеми боргів за комунальні послуги не існує

коммунальнi послуги, неплатежі за комуналку, комунальнi борги, борги за жкг, жкг, комунальнi тарифи, зростання тарифiв
Фото: УНИАН | Комунальнi борги населення продовжують зростати...

"Борги за комунальні послуги продовжують накопичуватися, i вирішення цiєї проблеми не існує. Населення має заплатити, так вважають і в Кабміні, і постачальники послуг, всі, крім споживача. Як на мене, ніхто нічого списувати не буде". Думка.

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Сьогодні невідомо з яких причин Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури підтвердило, що за 2022 рік українці наростили борги більше ніж на 40 млрд грн.

Тепер формально на 1 січня 2023 року борги становлять 120 млрд грн (про що я говорив ще в серпні минулого року), оскільки на 1 січня 2022 року борг становив 81,6 млрд грн.

Але враховуючи надскладний опалювальний сезон 2022-23, неплатежі за комуналку сягали в деяких регіонах до 90%, борги на 01.04. за комунальні послуги зросли до рівня 150 млрд грн.

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Завжди найбільший борг – за газ і тепло
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Чому так?

Тому що у січні і лютому нарахування становили орієнтовно по 35 млрд грн., а у березні – 25 млрд грн. В середньому оплата по Україні не перевищує 50%, то станом на 1 квітня у кращому випадку борг становитиме 150-160 млрд грн.

Комунальнi борги растуть. Але ніхто нічого списувати не буде…

Як розподіляються борги за комуналку?

Завжди найбільший борг – за газ і тепло.

Лише у 2022 році додали 28 млрд грн,

А у 2022 році борг становив 60 млрд грн.

Сумарно виходить 88 млрд грн. — це більше половини усього потенційного боргу.

Вирішення проблеми боргів за комунальні послуги не існує. Населення має заплатити, так рахують і в Кабміні, і постачальники послуг, всі, крім споживача.

Як на мене, ніхто нічого списувати не буде.

Можливо, це буде стосуватись лише частини регіонів, де велись бойові дії, але і це юридично буде важко прописати.

Але це ще не все

Неминуче підвищення тарифів на електроенергію, на воду, на утримання будинків, на тепло, а це вже затверджено в меморандумі МВФ, приведе до подальшого росту боргів.

Джерело

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