150 мiльярдiв плюс. Чому вирішення проблеми боргів за комунальні послуги не існує
"Борги за комунальні послуги продовжують накопичуватися, i вирішення цiєї проблеми не існує. Населення має заплатити, так вважають і в Кабміні, і постачальники послуг, всі, крім споживача. Як на мене, ніхто нічого списувати не буде". Думка.
Борги за комунальнi послуги: 100-мільярдний рубіж пройдено
Сьогодні невідомо з яких причин Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури підтвердило, що за 2022 рік українці наростили борги більше ніж на 40 млрд грн.
Тепер формально на 1 січня 2023 року борги становлять 120 млрд грн (про що я говорив ще в серпні минулого року), оскільки на 1 січня 2022 року борг становив 81,6 млрд грн.
Але враховуючи надскладний опалювальний сезон 2022-23, неплатежі за комуналку сягали в деяких регіонах до 90%, борги на 01.04. за комунальні послуги зросли до рівня 150 млрд грн.
Чому так?
Тому що у січні і лютому нарахування становили орієнтовно по 35 млрд грн., а у березні – 25 млрд грн. В середньому оплата по Україні не перевищує 50%, то станом на 1 квітня у кращому випадку борг становитиме 150-160 млрд грн.
Комунальнi борги растуть. Але ніхто нічого списувати не буде…
Як розподіляються борги за комуналку?
Завжди найбільший борг – за газ і тепло.
Лише у 2022 році додали 28 млрд грн,
А у 2022 році борг становив 60 млрд грн.
Сумарно виходить 88 млрд грн. — це більше половини усього потенційного боргу.
Вирішення проблеми боргів за комунальні послуги не існує. Населення має заплатити, так рахують і в Кабміні, і постачальники послуг, всі, крім споживача.
Як на мене, ніхто нічого списувати не буде.
Можливо, це буде стосуватись лише частини регіонів, де велись бойові дії, але і це юридично буде важко прописати.
Але це ще не все
Неминуче підвищення тарифів на електроенергію, на воду, на утримання будинків, на тепло, а це вже затверджено в меморандумі МВФ, приведе до подальшого росту боргів.Важливо