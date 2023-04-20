Котики та Європа. Чому важливо відреагувати на знущання з тварин у дельфінарії
"Немає третього шляху. Є шлях розвитку — гуманна та розвинена цивілізація. Є шлях деградації — безправні дикуни. Поки що ми йдемо другим шляхом. Догхантерів не саджають в тюрьму, дельфінарії працюють". Думка
Про знущання над тваринами в "спа-готелі з дельфінами Немо". Якщо в Україні не буде реакції на будь-які знущання над тваринам, то ми цивілізацію не збудуємо.
Реакція — це закони та їх виконання, які унеможливлюють будь-які знущання.
Так само, як без прав людини ми залишимось в ср…ці. Без легалізації одностатевих шлюбів, легалізації канабісу тощо.
Права людини стоять на одному щаблі зі здоровою економікою. Спочатку демократія, а потім підприємець.
Держава для людини, а не людина для держави.
Це прикмети ЦИВІЛІЗОВАНИХ ТА РОЗВИНУТИХ країн, як би ви не говорили про зворотнє.
Немає третього шляху. Є шлях розвитку — гуманна та розвинена цивілізація. Є шлях деградації — безправні дикуни.
Поки що ми йдемо другим шляхом. Догхантерів не саджають в тюрьму, дельфінарії працюють.
Я був у зоопарку Валенсії та океанаріумі Лісабону. Там все цивілізовано. Нікому не прийде в голову тримати тварин в якихось контейнерах, тягнути їх в номери, щоб дебіли знімали з ними сторіз.
Бо це вищий рівень розвитку суспільства.
Мені, до речі, комічно читати всі ці тексти від інстакіс, які розповідають про поганий манікюр та якісь не такі круасани в країнах ЄС.
Бізнес-салони краси та інші сервіси там вже відкриваються. Відкривають українці, які бачать ніші. Які точно рівнем вище, ніж середній дегенерат, котрий всіма руками тримається за своє дикунське існування.Важливо