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Україна

Котики та Європа. Чому важливо відреагувати на знущання з тварин у дельфінарії

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Фото: скріншот | Скандальна фотосесія, що обурила захисників тварин

"Немає третього шляху. Є шлях розвитку — гуманна та розвинена цивілізація. Є шлях деградації — безправні дикуни. Поки що ми йдемо другим шляхом. Догхантерів не саджають в тюрьму, дельфінарії працюють". Думка

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Про знущання над тваринами в "спа-готелі з дельфінами Немо". Якщо в Україні не буде реакції на будь-які знущання над тваринам, то ми цивілізацію не збудуємо.

Реакція — це закони та їх виконання, які унеможливлюють будь-які знущання.

Так само, як без прав людини ми залишимось в ср…ці. Без легалізації одностатевих шлюбів, легалізації канабісу тощо.

Права людини стоять на одному щаблі зі здоровою економікою. Спочатку демократія, а потім підприємець.

Держава для людини, а не людина для держави.

Це прикмети ЦИВІЛІЗОВАНИХ ТА РОЗВИНУТИХ країн, як би ви не говорили про зворотнє.

захист тварин, знущання з тварин Fullscreen
Гуманне ставлення до тварин – одна з прикмет цивілізованого суспільства
Фото: Facebook Breaking The Chains - Documentaries

Немає третього шляху. Є шлях розвитку — гуманна та розвинена цивілізація. Є шлях деградації — безправні дикуни.

Поки що ми йдемо другим шляхом. Догхантерів не саджають в тюрьму, дельфінарії працюють.

Я був у зоопарку Валенсії та океанаріумі Лісабону. Там все цивілізовано. Нікому не прийде в голову тримати тварин в якихось контейнерах, тягнути їх в номери, щоб дебіли знімали з ними сторіз.

Бо це вищий рівень розвитку суспільства.

Мені, до речі, комічно читати всі ці тексти від інстакіс, які розповідають про поганий манікюр та якісь не такі круасани в країнах ЄС.

Бізнес-салони краси та інші сервіси там вже відкриваються. Відкривають українці, які бачать ніші. Які точно рівнем вище, ніж середній дегенерат, котрий всіма руками тримається за своє дикунське існування.

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