Котики и Европа. Почему важно отреагировать на издевательство над животными в дельфинарии

"Нет третьего пути. Есть путь развития — гуманная и развитая цивилизация. Есть путь деградации — бесправные дикари. Пока мы идем по другому пути. Догхантеров не сажают в тюрьму, дельфинарии работают". Мнение.

Related video

Об издевательствах над животными в "спа-отеле с дельфинами Немо". Если в Украине не будет реакции на какие-либо издевательства над животными, то мы цивилизацию не построим.

Реакция — это законы и их исполнение, которые делают невозможными любые издевательства.

Так же, как без прав человека мы останемся в ж…е. Без легализации однополых браков, легализации каннабиса и т.д.

Права человека стоят на одной ступени со здоровой экономикой. Сначала демократия, а затем предприниматель.

Правительство для человека, а не человек для страны.

Это приметы ЦИВИЛИЗИРОВАННЫХ И РАЗВИТЫХ стран, как бы вы ни говорили об обратном.

Гуманное отношение к животным – одна из примет цивилизованного общества Фото: Facebook Breaking The Chains - Documentaries

Нет третьего пути. Есть путь развития – гуманная и развитая цивилизация. Есть путь деградации – бесправные дикари.

Пока мы идем по другому пути. Догхантеров не сажают в тюрьму, дельфинарии работают.

Я был в зоопарке Валенсии и океанариуме Лиссабона. Там все цивилизовано. Никому не придет в голову держать животных в каких-нибудь контейнерах, тащить их в номера, чтобы дебилы снимали с ними сториз.

Это высший уровень развития общества.

Мне, кстати, комично читать все эти тексты от инстакис, которые рассказывают о плохом маникюре и каких-то не таких круассанах в странах ЕС.

Бизнес-салоны красоты и прочие сервисы там уже открываются. Открывают украинцы, видящие ниши. Которые точно уровнем выше, чем средний дегенерат, всеми руками держащийся за свое дикарское существование.

Источник

Важно