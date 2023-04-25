Підвищення тарифів на електроенергію. Чому ніхто не говорить про наслідки такого кроку

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Про ситуацію зі зростанням тарифів.

Справді, в Україні ще з минулого року носяться з ідеєю підняття тарифів на електроенергію. Вперше про це заговорили торік восени, але тоді знайшлися люди, які пояснили гарячим головам із Міненерго, що в Україні війна, і робити це абсолютно безглуздо у такій ситуації.

Але цього року ідея підвищення тарифів продовжила своє життя, і з'явилися нові ідеї та нові цифри. Називають 140 млрд гривень щорічних збитків енергетичними держкомпаніями, але ці цифри нічим не підтверджуються, хоча ми бачимо на тлі справді збиткового Центренерго прибуткову (і це в рік війни!!) ДТЕК, хоча структура компаній схожа, як два брати-близнюки.

І ніхто б нам не сказав правду, але депутат ВРУ Камельчук проговорився на єдиному марафоні, що гроші від підвищення тарифів підуть на погашення заборгованості інвесторам у зелену енергетику. Тобто прості споживачі розраховуватимуться з найбагатшими людьми України, а серед них є лише політики та великий бізнес, своїми грошима.

Зелена енергетика – це, звичайно, добре, але вона не повинна забирати в українців останнє Фото: зеленая энергетика

І тут можна було б поставити крапку, адже все стало майже на свої місця.

Але ніхто не каже про наслідки такого кроку. Заборгованість за ЖКП на 1 березня 2023 року орієнтовно становить 150 млрд. гривень. Тільки за 2022 рік сума заборгованості збільшилася на 40 млрд. Будь-яке збільшення тарифів призведе до неминучого зростання заборгованості з огляду на економічну ситуацію в Україні.

Не прямо — так побічно. Якщо українці справно платять за електрику, значить, вони не заплатять за щось інше, найчастіше це тепло чи гаряча вода. І заборгованість за комунальні послуги й надалі зростатиме.

Поки ми не розробимо нормальної грамотної тарифної політики, жодні субсидії не врятують українців, а з урахуванням величезної заборгованості, багато українців її й не отримають зовсім.

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