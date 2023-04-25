Повышение тарифов на электроэнергию. Почему никто не говорит о последствиях такого шага

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О ситуации с ростом тарифов.

Действительно, в Украине еще с прошлого года носятся с идеей поднятия тарифов на электроэнергию. Впервые об этом заговорили в прошлом году осенью, но тогда нашлись люди, которые объяснили горячим головам из Минэнерго, что в Украине война, и делать это абсолютно глупо в такой ситуации.

Но в этом году идея повышения тарифов продолжила свою жизнь, и появились новые идеи и новые цифры. Называют 140 млрд гривен ежегодных убытков энергетическими госкомпаниями, но эти цифры ничем не подтверждаются, хотя мы видим на фоне действительно убыточного Центрэнерго прибыльный (и это в год войны!!) ДТЭК, хотя структура компаний похожа, как два брата-близнеца.

И никто нам не сказал бы правду, но депутат ВРУ Камельчук проговорился на едином марафоне, что деньги от повышения тарифов пойдут на погашение задолженности инвесторам в зеленую энергетику. То есть простые потребители будут рассчитываться с самыми богатыми людьми Украины, а среди них есть только политики и крупный бизнес, своими деньгами.

Зеленая энергетика - это, конечно, хорошо, но она не должна отнимать у украинцев последнее Фото: Tunvarat Pruksachat/Getty Images

И здесь можно было бы поставить точку, ведь все встало почти на свои места.

Но никто не говорит о последствиях такого шага. Задолженность за ЖКУ на 1 марта 2023 года ориентировочно составляет 150 млрд гривен. Только за 2022 год сумма задолженности увеличилась на 40 млрд. Любое увеличение тарифов приведет к неминуемому росту задолженности, учитывая экономическую ситуацию в Украине.

Не прямо — так косвенно. Если украинцы исправно платят за электричество, то значит, они не заплатят за что-то другое, чаще всего это тепло или горячая вода. И задолженность за коммунальные услуги и дальше будет расти.

Пока мы не разработаем нормальную грамотную тарифную политику, никакие субсидии не спасут украинцев, а с учетом огромной задолженности, многие украинцы ее и не получат вовсе.

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