Війна триває. Чому український наступ відбудеться, незважаючи на переговори з Сі

Related video

Преса шаленіє: Володимир Зеленський і Сі Цзіньпін поспілкувалися телефоном. І що?

Вони не могли не поспілкуватися після того, як Китай оприлюднив свій підхід до миру в Україні. Бо якщо контактувати лише з однією стороною війни, агресором, а з жертвою нападу — ні, то такого миротворця просто пошлють за відомим кораблем. Голова Сі як лідер супердержави собі такого дозволити не може.

Після візиту товариша Сі до Москви я прогнозував, що його розмова із Зеленським відбудеться не одразу після розмови з Путіним, а після того, як Сі Цзіньпін спробує промацати настрої європейських лідерів. Такою піддослідною мишею виявився Емманюель Макрон. І після його візиту до Пекіну все склалося.

Зміст бесіди на 52 хвилини, з яких половина часу пішла на переклад, невідомий нікому, окрім учасників і присутніх. Але здогадатися про зміст нескладно.

До контрнаступу готові! Фото: Flickr

Якщо відкинути дипломатичне бла-бла-бла про те, як Україна поважає спроби Китаю сприяти миру, то залишається згода президента Зеленського на потенційні переговори з недоімперією. Отримання такої згоди підтверджується тим, що Китай формує спеціальну групу з контактів між Україною та Росією для пошуку можливостей для таких переговорів, а також термінове призначення посла України в Китаї.

Хочу зауважити, що "зради" тут нема. Тому, що будь-які переговори з агресором можуть відбутися лише після воєнної кампанії влітку і восени. На підставі досягнутих сторонами результатів. І навіть якщо товариш Сі хотів би на слізне прохання Путіна ініціювати переговори невідкладно, то в нього просто немає важелів скасувати український наступ, який давно заплановано.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський публічно заперечував можливість власних переговорів особисто з Путіним. А від переговорів не з Путіним ніхто не відмовлявся. При цьому повне звільнення всіх окупованих територій як умова початку будь-яких перемовин, неодноразово озвучуване офісом нашого президента, реальним сьогодні не виглядає. І це якраз і підтверджує факт телефонної розмови керівників України та Китаю.

Джерело

Важливо