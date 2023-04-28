Война продолжается. Почему украинское наступление состоится, несмотря на переговоры с Си

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В прессе безумие: Владимир Зеленский и Си Цзиньпин пообщались по телефону. И что?

Они не могли не пообщаться после того, как Китай обнародовал свой подход к миру в Украине. Если контактировать только с одной стороной войны, агрессором, а с жертвой нападения — нет, то такого миротворца просто пошлют за известным кораблем. Председатель Си как лидер супердержавы себе такого позволить не может.

После визита товарища Си в Москву я прогнозировал, что его разговор с Зеленским состоится не сразу после разговора с Путиным, а после того, как Си Цзиньпин попытается прощупать настроения европейских лидеров. Такой подопытной мышью оказался Эмманюэль Макрон. И после его визита в Пекин все сложилось.

Содержание беседы на 52 минуты, из которых половина времени ушла на перевод, неизвестно никому, кроме участников и присутствующих. Но догадаться о содержании несложно.

К контрнаступлению готовы! Фото: Flickr

Если отбросить дипломатическое бла-бла-бла о том, как Украина уважает попытки Китая содействовать миру, то остается согласие президента Зеленского на потенциальные переговоры с недоимперией. Получение такого согласия подтверждается тем, что Китай формирует специальную группу по контактам между Украиной и Россией для поиска возможностей для таких переговоров, а также срочное назначение посла Украины в Китае.

Хочу заметить, что "измены" здесь нет. Потому что любые переговоры с агрессором могут пройти только после военной кампании летом и осенью. На основании достигнутых сторонами результатов. И даже если товарищ Си хотел бы по слезной просьбе Путина инициировать переговоры безотлагательно, то у него просто нет рычагов отменить украинское наступление, которое давно запланировано.

Напомним, что Владимир Зеленский публично отрицал возможность собственных переговоров лично с Путиным. А от переговоров не с Путиным никто не отказывался. При этом полное освобождение всех оккупированных территорий как условие начала любых переговоров, неоднократно озвучиваемое офисом нашего президента, реальным сегодня не выглядит. И это как раз и подтверждает факт телефонного разговора руководителей Украины и Китая.

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