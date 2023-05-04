НЛО над Кремлем: версії і підсумковий політичний "осад"

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Мабуть, найбільш резонансна новина поточного тижня – атака невідомих безпілотників на Кремль. В Росії, звісно, звинувачують в цьому Україну. Однак, офіційні представники української влади, включно з Президентом Зеленським, відхрещуються від причетності України до цього інциденту. Тим не менш, більшість в Україні впевнено вірять в те, що це зробили наші. Висловлюються доволі чисельні і різноманітні альтернативні версії події над Кремлем. Я сьогодні нарахував (разом з власними припущеннями) не менше десятка різних таких версій. Наприклад, дуже популярна версія – що це зробили російські спецслужби (для чого? — теж існує ціла низка різних припущень). Це могли зробити і недержавні українські структури. Нагадаю, що ще минулого року почали збирати гроші для атаки дронами на Москву. Нещодавно пообіцяли багатомільйонну премію для тих, хто посадить наш безпілотник на Червоній площі Москви.

А тут ще краще – атака на Кремль. Давид Арахамія, посилаючись на свої інсайди, заявив, що цю атаку замовив "клуб ображених" російських олігархів, які потрапили під західні санкції і дуже незадоволені Путіним. Схожа версія – це "привіт" від ображених російських військових, може від "групи генералів", чи від прихильників Гіркіна-Стрєлкова. Деякі російські експерти вважають, що так російські радикали ("партія війни") може підштовхувати Путіна до більш рішучих атак проти України і Заходу. А може, це міжвідомчі розборки російських спецслужб, і ФСБ або ГРУ (російська військова розвідка) таким чином підставляють ФСО (Федеральну службу охорони), яка є особистою спецслужбою Президента РФ. Список таких версій, зокрема конспірологічних, можна продовжувати.

Чому популярна версія про причетність до цього інциденту російських спецслужб? Тому що виникають серйозні сумніви і підозри. Навколо Москви і тим паче навколо Кремля має існувати потужна система ППО. І чому вона не спрацювала? Відомий російський журналіст Олексій Венедиктов розповів, що система РЕБ (радіоелектронної боротьби) жорстко глушить і навіть руйнує всі літальні об’єкти (квадрокоптери та інші) навколо Кремля. Чому тоді вона не спрацювала зараз? Український журналіст Олександр Лук’яненко, який раніше працював в Москві, розповів в цьому зв’язку показову історію. Якось (багато років тому) вони хотіли зняти сюжет з балкону будинка на Новому Арбаті (це неподалік від Кремля). Вже за чотири хвилини до них прийшли люди з ФСО і ФСБ. І це було в мирній Москві. А зараз війна, і тут, раптом, дрони над Кремлем і якась дивна безпорадність з боку охоронців Путіна. Олександр Лук’яненко, до речі, припустив, що в Кремлі могли готувати "консерву" (інформаційну заготовку) на 9 травня. Російські пропагандистські ЗМІ вже майже тиждень розганяли інформацію про те, що українці готують провокації і диверсії в Москві на 9 травня. Ось на цю тему, можливо, і робили відеосюжет над Кремлем вночі, але показати мали на 9 травня. Проте це помітили мешканці навколишніх будинків і зробили власні відео, які почали викладати в соціальні мережі. І Кремлю довелося, хай і з певним запізненням, відреагувати на цю ситуацію, сформулювавши версію про "замах на Путіна".

Якщо це зробили російські спецслужби, то навіщо? Наведу лише декілька логічних припущень. Найбільш популярна версія – це привід для атаки на Київ і урядовий квартал, або для іншої масштабної терористичної дії проти України. Мені більш цікава інша версія – це зроблено для того, щоб звинуватити Україну в намірах до ескалації війни, перенесення її на територію Росії, чого побоюються чимало західних політиків. І цей інцидент має бути потужним аргументом, щоб не надавати Україні далекобійну зброю.

Можливо, вся ця історія – наслідок загострення фізичних та психічних недуг Путіна? Фото: EPA

Наступна версія – інцидент над Кремлем має відволікати (перемикати) увагу від злочинів, які робить Росія в Україні, зокрема від трагедій в Херсоні і Умані, а також від українського наступу, який очікується найближчим часом. На жаль, ми це бачимо наочно – в західних ЗМІ більше обговорювали інцидент над Кремлем, ніж трагедію в Херсоні. Атака безпілотників на Кремль може бути використана і політично (наприклад, для обґрунтування введення воєнного стану і початку нової хвилі масової мобілізації) і пропагандистські (для обґрунтування тези про те, що СВО — це нова "Вітчизняна війна", що ворог нападає на Москву, тому всім треба об’єднатись навколо Путіна і працювати на війну, або безпосередньо взяти в ній участь). Якщо після інциденту над Кремлем скасують парад і масові заходи в Москві на 9 травня (або особисту участь Путіна в цих заходах, заради його безпеки), то можна припустити, що саме для цього і зробили цю провокацію. У Путіна явно посилюється параноя. Він, напевно, боїться і власного оточення, і своїх військових. А історичні прецеденти свідчать, що є чого боятися. Президента Єгипту Анвара Садата розстріляли під час воєнного параду 6 жовтня 1981 р. А можливо, у Путіна чергове загострення його фізичних і психічних хвороб, і треба якось переконливо пояснити його відсутність на масових заходах 9 травня, щоб знов не давати приводу для іронії щодо його "двійників".

Хто саме це зробив і для чого, ми точно не знаємо. І будемо знати, мабуть, лише після завершення нинішньої великої війни.

Важливіше інше – що Путін зробить у відповідь, і якими будуть наслідки цього інциденту і відповіді Росії на нього.

Якщо Путін прислухається до своїх радикалів і, не дай бог, використає проти України тактичну ядерну зброю, то це призведе до потужної ескалації війни, посилення ізоляції Росії і перекреслить саму можливість будь яких мирних перемовин між Україною і Росією. Війна стане безпощадною і тоді вже точно перейде на територію Росії.

У разі потужної ракетної атаки на урядовий квартал в Києві і чисельних людських жертв, політичні наслідки можуть бути схожими, хоча, можливо, і в менших масштабах.

Хто б не організував "інцидент над Кремлем", сама ця подія продемонструвала слабкість російської влади та її системи безпеки. З високою вірогідністю це тільки погіршить ставлення до Кремля, навіть з боку його політичних і економічних партнерів. Зневага до Росії буде тільки зростати. Путінська Росія знов продемонструвала себе або як "колос на глиняних ногах" або як п’яний ведмідь, здатний кусати сам себе. На жаль, і в тому, і в іншому випадку загрози з боку Росії залишаються актуальними.

Є привід задуматись і пересічним росіянам. Війна вже не тільки в телевізорі. Вона може прийти навіть в столицю Росії. І якщо небезпечні інциденти виникають над Кремлем, то чи здатна російська влада захистити простих росіян? І чи буде вона їх захищати? Поки що все навпаки. Війна, яку розв’язав Путін проти України, створює все більше проблем і бід для Росії, наближає її до катастрофи. І інцидент над Кремлем виглядає символічним провісником цієї майбутньої катастрофи.

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