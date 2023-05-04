НЛО над Кремлем: версии и итоговый политический "осадок"

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Пожалуй, наиболее резонансная новость на этой неделе – атака неизвестных беспилотников на Кремль. В России, конечно, обвиняют в этом Украину. Однако официальные представители украинской власти, включая Президента Зеленского, открещиваются от причастности Украины к этому инциденту. Тем не менее многие в Украине уверенно верят в то, что это сделали наши. Высказываются достаточно многочисленные и разнообразные альтернативные версии события над Кремлем. Я сегодня насчитал (вместе с собственными предположениями) не менее десятка разных таких версий. Например, очень популярная версия – что это сделали российские спецслужбы (для чего? – тоже существует целый ряд разных предположений). Это могли сделать и негосударственные украинские структуры. Напомню, что еще в прошлом году начали копить деньги для атаки дронами на Москву. Недавно пообещали многомиллионную премию для тех, кто посадит наш беспилотник на Красной площади Москвы.

А здесь еще лучше – атака на Кремль. Давид Арахамия, ссылаясь на свои инсайды, заявил, что эту атаку заказал "клуб обиженных" российских олигархов, попавших под западные санкции и очень недовольных Путиным. Похожая версия – это "привет" от обиженных российских военных, может быть от "группы генералов", или от сторонников Гиркина-Стрелкова. Некоторые российские эксперты считают, что таким образом российские радикалы ("партия войны") могут подталкивать Путина к более решительным атакам против Украины и Запада. А может, это межведомственные разборки российских спецслужб и ФСБ или ГРУ (российская военная разведка) таким образом подставляют ФСО (Федеральную службу охраны), которая является личной спецслужбой Президента РФ. Список таких версий, включая конспирологические, можно продолжать.

Почему популярна версия о причастности к этому инциденту российских спецслужб? Потому что возникают серьезные сомнения и подозрения. Вокруг Москвы и тем более вокруг Кремля должна существовать мощная система ПВО. И почему она не сработала? Известный российский журналист Алексей Венедиктов рассказал, что система РЭБ (радио-электронной борьбы) жестко глушит и даже разрушает все летающие объекты (квадрокоптеры и другие) вокруг Кремля. Почему тогда она не сработала сейчас? Украинский журналист Александр Лукьяненко, ранее работавший в Москве, рассказал в этой связи показательную историю. Однажды (много лет назад) они хотели снять сюжет с балкона дома на Новом Арбате (это неподалеку от Кремля). Уже через четыре минуты к ним пришли люди из ФСО и ФСБ. И это было в мирной Москве. А сейчас война, и тут, вдруг, дроны над Кремлем и какая-то странная беспомощность со стороны охранников Путина. Александр Лукьяненко, кстати, предположил, что в Кремле могли готовить "консерву" (информационную заготовку) на 9 мая. Российские пропагандистские СМИ почти неделю разгоняли информацию о том, что украинцы готовят провокации и диверсии в Москве на 9 мая. Вот на эту тему, возможно, и делали видеосюжет над Кремлем ночью, но показать должны были на 9 мая. Однако это заметили жители окрестных домов и сделали собственные видео, которые начали выкладывать в социальные сети. И Кремлю пришлось, пусть и с определенным опозданием, отреагировать на эту ситуацию, сформулировав версию о "покушении на Путина".

Если это сделали русские спецслужбы, то для чего? Приведу всего несколько логических предположений. Наиболее популярная версия – это повод для атаки на Киев и правительственный квартал или для другого масштабного террористического действия против Украины. Мне более интересна другая версия – это сделано для того, чтобы обвинить Украину в намерениях к эскалации войны, перенесению ее на территорию России, чего опасаются многие западные политики. И этот инцидент должен быть мощным аргументом, чтобы не давать Украине дальнобойное оружие.

Возможно, вся эта история – следствие обострения физических и психических недугов Путина? Фото: EPA

Следующая версия – инцидент над Кремлем должен отвлекать (переключать) внимание от преступлений, которые совершает Россия в Украине, в частности от трагедий в Херсоне и Умани, а также от ожидаемого в ближайшее время украинского наступления. К сожалению, мы это видим наглядно – в западных СМИ больше обсуждали инцидент над Кремлем, чем трагедию в Херсоне. Атака беспилотников на Кремль может быть использована и политически (например, для обоснования введения военного положения и начала новой волны массовой мобилизации) и пропагандистски (для обоснования тезиса о том, что СВО – это новая "Отечественная война", что враг нападает на Москву, поэтому всем нужно объединиться вокруг Путина и работать на войну, либо непосредственно принять в ней участие). Если после инцидента над Кремлем отменят парад и массовые мероприятия в Москве на 9 мая (или личное участие Путина в этих мерах, ради его безопасности), то можно предположить, что именно для этого и сделали эту провокацию. У Путина явно усиливается паранойя. Он, видимо, боится и собственного окружения, и своих военных. А исторические прецеденты свидетельствуют о том, что есть чего бояться. Президента Египта Анвара Садата расстреляли во время военного парада 6 октября 1981 г. А может быть, у Путина еще одно обострение его физических и психических заболеваний, и нужно как-то убедительно объяснить его отсутствие на массовых мероприятиях 9 мая, чтоб опять не давать повода для иронии по отношению к его "двойникам".

Кто именно это сделал и для чего, мы точно не знаем. И будем знать, пожалуй, только после завершения нынешней войны.

Важнее другое – что Путин сделает в ответ, и какими будут последствия этого инцидента и ответы России на него.

Если Путин прислушается к своим радикалам и, не дай бог, использует против Украины тактическое ядерное оружие, то это приведет к мощной эскалации войны, усилению изоляции России и перечеркнет саму возможность любых мирных переговоров между Украиной и Россией. Война станет беспощадной, и тогда уж точно перейдет на территорию России.

В случае мощной ракетной атаки на правительственный квартал в Киеве и многочисленных человеческих жертв, политические последствия могут быть похожими, хотя, возможно, и в меньших масштабах.

Кто бы ни организовал "инцидент над Кремлем", само это событие продемонстрировало слабость российской власти и ее системы безопасности. С высокой вероятностью это только усугубит отношение к Кремлю, даже со стороны его политических и экономических партнеров. Пренебрежение к России будет только расти. Путинская Россия вновь продемонстрировала себя либо как "колосс на глиняных ногах", либо как пьяный медведь, способный кусать сам себя. К сожалению, и в том, и в другом случае угрозы со стороны России остаются актуальными.

Есть повод задуматься и рядовым россиянам. Война уже не только в телевизоре. Она может прийти даже в столицу России. И если опасные инциденты возникают над Кремлем, способны ли российские власти защитить простых россиян? И будет ли она их защищать? Пока все наоборот. Война, которую развязал Путин против Украины, создает все больше проблем и бед для России, приближает ее к катастрофе. И инцидент над Кремлем выглядит символическим предвестником этой грядущей катастрофы.

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