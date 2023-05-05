Україна — з грошима. Початок бюджетного року склався для нас дуже непогано

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Головне про державний бюджет у квітні та за 4 місяці 2023 року (за даними Мінфіну).

У цілому маємо непоганий старт бюджетного року, що базується на перевиконанні плану податкових доходів, суттєвому прирості власних надходжень бюджетних установ і стійкому надходженню міжнародної допомоги. Це покращує прогнозованість управління бюджетними надходженнями та видатками.

Поточна ліквідність на ЄКР є достатньою для безперебійного фінансування критичних видатків бюджету на оборону та соціальну сферу.

Утім, з огляду на те, що військовий бюджет займає близько 60% видатків державного бюджету (за підсумками І кварталу), а на відсіч російській агресії з бюджету ми витрачаємо по 150 млрд грн за місяць, сформований запас ліквідності є відносно незначним і таким, що може швидко зникнути, наприклад, у разі посилення негативних тенденцій із недобору податків митницею, що спостерігається останні 2 місяці, або, що вагоміше, у разі недоотримання планового зовнішнього та внутрішнього фінансування дефіциту бюджету.

Митниця — важливе джерело наповнення бюджету

Отже, максимальна увага до виконання бюджету — бюджетної дисципліни, детінізації, закриття схем ухилення від оподаткування, посилення прозорості й ефективності державних закупівель, виконання взятих зобов’язань перед партнерами щодо бюджетного процесу — зберігається. Разом із міжнародної допомогою це і є наш додатковий ресурс на підтримку відновлення економіки та швидку відбудову.

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