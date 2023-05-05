Украина — с деньгами. Начало бюджетного года сложилось для нас очень неплохо

Related video

Главное о государственном бюджете в апреле и за 4 месяца 2023 года (по данным Минфина).

В целом есть неплохой старт бюджетного года, базирующийся на перевыполнении плана налоговых доходов, существенном приросте собственных поступлений бюджетных учреждений и устойчивом поступлении международной помощи. Это улучшает прогнозируемость управления бюджетными поступлениями и расходами.

Текущая ликвидность на ЕКС достаточна для бесперебойного финансирования критических расходов бюджета на оборону и социальную сферу.

Впрочем, учитывая, что военный бюджет занимает около 60% расходов государственного бюджета (по итогам І квартала), а на отпор российской агрессии из бюджета мы тратим по 150 млрд грн в месяц, сложившийся запас ликвидности является относительно незначительным и может быстро исчезнуть, например, в случае усиления негативных тенденций по недобору налогов таможней, наблюдающихся последние 2 месяца, или, что более весомо, в случае недополучения планового внешнего и внутреннего финансирования дефицита бюджета.

Таможня — важный источник наполнения бюджета

Следовательно, максимальное внимание к выполнению бюджета — бюджетной дисциплине, детенизации, закрытию схем уклонения от налогообложения, усилению прозрачности и эффективности государственных закупок, выполнению взятых обязательств перед партнерами по бюджетному процессу — сохраняется. Вместе с международной помощью это и есть наш дополнительный ресурс для поддержки восстановления экономики и быстрого возрождения.

Источник

Важно