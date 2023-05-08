Росія спалює сама себе. Чому українські диверсанти можуть відпочивати, спостерігаючи, як горить країна-агресор

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І про погоду.

Склади ракетно-артилерійського озброєння Центрального ВО з району м. Реж (Свердловська область) не згоріли. У противника виникнуть складності логістичної якості, але короткочасні. Загострилася ситуація у Курганській області. Зокрема, вогонь підходить до передмість самого Кургану, їх уже евакуювали. Після 9 травня буде цікаво стежити за балансом новин про війну та пожежі. У Свердловській області вже наголошують на тому, що пожежі почалися через навмисні підпали. Грунт для затримання "українських диверсантів" створено. Але є низка проблем.

Росія горить. Поки що — не масштабно Фото: ScienceAlert

Буквально вчора губернатор Свердловської області репетував на підвідомче населення: мовляв, ідіоти, вам же сказали — до лісу не ходити та багаття не палити. Бо посушлива погода. Не допомогло. Той-таки губер повідомив, що відпочинок на природі спровокував масові загоряння.

Є й інші приклади. Я наводив сюжет із селищем Сосьва, де в результаті згоріло 130 будинків та остання колонія. 10% населення залишилося без даху над головою. Пожежа почалася після того, як на одній із пилорам почали спалювати відходи виробництва в умовах сильного вітру, який дув на селище. Особлива епічність того, що сталося в тому, що селище стоїть на березі річки, але система боротьби з вогнем близька до нуля. Хоча це не перша велика пожежа. Погорільці з минулого досі оббивають пороги, щоб отримати допомогу від держави.

Загалом там нічого навмисне підпалювати не треба. Там із цим все гаразд.

Загалом, поки що масштаб пожеж не катастрофічний. Ситуація може змінитися, якщо спалахне якесь порівняно велике місто.

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