Россия сжигает сама себя. Почему украинские диверсанты могут отдыхать, наблюдая, как горит страна-агрессор

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И о погоде.

Склады ракетно-артиллерийского вооружения Центрального ВО с районе г. Реж (Свердловская область) не сгорели. У противника возникнут сложности логистического свойства, но кратковременные. Обострилась ситуация в Курганской области. В частности, огонь подступает к пригородам самого Кургана, их уже эвакуируют. После 9 мая будет интересно последить за балансом новостей о войне и пожарах. В Свердловской области уже делают упор на том, что пожары начались из-за умышленных поджогов. Почва для поимки "украинских диверсантов" создана. Но есть ряд неувязок.

Россия горит. Пока - не масштабно Фото: ScienceAlert

Буквально вчера губернатор Свердловской области орал на подведомственное население: мол, идиоты, вам же сказали — в лес не ходить и костры не жечь. Ибо засушливая погода. Не помогло. Тот же губер сообщил, что отдых на природе спровоцировал массовые возгорания.

Есть и другие примеры. Я приводил сюжет с поселком Сосьва, где в итоге сгорело 130 домов и последняя колония. 10% населения остались без крова. Пожар начался после того, как на одной из пилорам начали сжигать отходы производства в условиях сильного ветра, который дул на поселок. Особая эпичность произошедшего в том, что поселок стоит на берегу реки, но система борьбы с огнем близка к нулю. Хотя это не первый крупный пожар. Погорельцы с минувшего до сих пор обивают пороги, чтобы получить помощь от государства.

В общем, там ничего умышленно поджигать не надо. Там с этим все в порядке.

В целом, пока масштаб пожаров не катастрофичный. Ситуация может измениться, если заполыхает какой-то сравнительно большой город.

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