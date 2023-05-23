Росія сама дала Україні F-16. Як західні винищувачі опинилися на озброєнні ЗСУ

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Україна і Росія отримали успіхи в небі.

Але є нюанс

Україна отримає літаки F-16 набагато раніше самих оптимістичних сподівань. Судячи з усього, вже до кінця року, а може й до кінця літа, ці літаки вже будуть на озброєнні ЗСУ. З усіма чудовими наслідками для любих росіян, які так люблять бути тими самими сусідами, що заважають спати. І тепер ЗСУ зможе ще ефективніше виконувати настанови з пісні російської співачки.

Чому відбулися такі різкі зміни? При тому знов на фоні бідкання "ось зараз Захід нас точно зіллє і примусить до компромісу з Путіним"? Яким не заважає, бідканням, навіть спільна заява країн G7, що китайці можуть засунути свій мирний план Путіну в д...у.

Хто зна. Може, американці переконалися на прикладі Патріотів, наскільки ефективними можуть бути українці і як це сприяє продажам. А може переконалися, що погрози росіянами ескалації нічого не варті, адже їх Кінжали тепер не страшні нікому. У будь-якому разі, виходить, що росіяни своїми безглуздими нічними атаками Києва самі наблизили цю мить. Стратегі. Як раніше вони зробили все, щоб Україна отримала сучасні системи ППО, включно з тими самими Патріотами, своїми безглуздими і жорстокими терористичними атаками проти енергетики. Путін знов всіх переграв.

А можливо, просто час настав. І треба привітати українських дипломатів і всіх інших, хто тиснув у цьому напрямку.

Путін знову всіх переграв Фото: РИА Новости

При тому, щоб росіяни не змогли казати в дусі "це все ескалація", дозвіл нададуть американці, тренування будуть проходити у Британії, а літаки, судя чи з усього, нададуть Нідерланди і компанія (Данія і Бельгія найбільш ймовірні). І що тепер Мєдвєдєву робити? Розриватися у своїй ненависті? Кого лякати?

Але й у росіян були успіхі у небі. Цього тижня Росія і Уганда підписали договір про нерозміщення зброї в космосі першими. От так і закінчилась космічна гонка озброєнь.

Можна, звісно, подумати, що росіяни то підписали просто, щоб хоч щось підписати. Для демонстраціі відсутності ізоляції. А Уганда, чомусь, дуже полюбляє росіян і готова підписувати будь що.

Але є і інша версія. Може Путін сплутав Уганду і Ваканду….?

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