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Хто ми – зграя чи нація? Чому має навчити українців історія з єгипетською акулою

Масова радість у соцмережах щодо того, що акула з'їла росіянина в Єгипті — індикатор того, як українці переживають війну, вважає волонтер Геннадій Друзенко. Він нагадує, що ми ведемо війну за свободу та людяність

Геннадій Друзенко
Геннадій Друзенко
Волонтер, полiтичний аналiтик
eye 284
акула, єгипет, росіянин
Фото: Nature | Страшна історія з акулою в Єгипті - хороша перевірка на те, як впливає на нас війна
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СИМПТОМ ЗГРАЇ. ЧАС БИТИ НА СПОЛОХ

Реакція на жахливу трагедію в Хугарді, коли акула зʼїла живцем росіянина на очах у батька, на жаль, свідчить, що росіяни як мінімум досягли однієї мети своєї "спецоперації" — змусили українців перетворитись на зграю.

Так, за останні 15,5 місяців путінська орда зробила нам дуже боляче. Вони вбили десятки тисяч українців. Покалічили — сотні тисяч. Змусили мільйони залишити батьківщину. Зруйнували сотні наших поселень. Перетворюють на пустелю колись квітучі поля та лани. Руйнують критичну інфраструктуру… Але головне — руйнують нашу людяність, випалюють напалмом ненависті дуже тендітний екстракт емпатії в наших серцях. Змушують їх камʼяніти…

Вірогідно, загиблий 23-річний Владімір Попов ніколи не воював проти українців, не був помічений в українофобії, навіть виїхав з Росії кілька місяців тому і останній час проживав в Єгипті. Він загинув на очах у власного батька жахливою смертю. Чому ж ми так радіємо, наче морський хижак зʼїв Пригожина чи самого Путіна? Звідки стільки мемчиків у стилі російської пропаганди? Чим перед нами завинив цей молодий ілюстратор з Архангельска? Тільки тим, що він росіянин?

Якщо цього достатньо, аби кепкувати та тішитись зі смерті людини, то чим ми відрізняємось від орди, яка вбиває нас і плюндрує нашу землю тільки тому, що ми українці?

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Один із численних українських мемів на тему єгипетської акули

На жаль, воюючи з драконом, дуже легко перетворитись на іншого дракона. Який відрізняється від ворога тільки кольором прапора, мовою та національним пантеоном. В якому людяна постать Шептицького губиться у тіні героїчного Бандери…

Реакція українців на загибель росіянина в далекій Хугарді – симптом нашого знелюднення, з яким потрібно щось робити. Бо бачити людину тільки в "своїх" і поголовно демонізувати "чужих" тільки через їхню національну (чи етнічну) приналежність, — це і є шлях "русского мира". І цей шлях дуже легкий. Бо ненавидіти легко — любити важко. Бути зграєю, яка загризає чужаків тільки через те, що вони чужаки, легко — важко бачити в людині насмперед людину і ставитись до неї так, як би ми хотіли, аби вона ставилась до нас.

Якщо ми претендуємо, що наша війна — це не просто війна української зграї проти російської зграї, а екзестенційний двобій за гідність, людяність і свободу, треба щось робити із "синдромом акули". Бо не згледімось і станемо неймовірно схожі на україномовних москалів з козацькими вусами та чубами…

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На очах у батька: акула з'їла туриста з Росії у Хургаді, — росЗМІ (фото)
На очах у батька: акула з'їла туриста з Росії у Хургаді, — росЗМІ (фото)