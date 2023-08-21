Європі та Україні не жити однiй без одної. Що вони втратять, якщо не зможуть бути разом

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Європа без України втратить можливість росту.

Українська армія — єдина боєздатна в Європі. Капіталізму потрібна експансія на нові території. Через інвестиції, купівлю активів. Китай далеко та ворожий. Україна тут та має колосальний потенціал АПК (не сировина — а переробка, імплементація агротехнологій), легка промисловість, сервісний бізнес, ІТ, логістика з Чорного моря. Дорога нерухомість — одна з причин повільного росту ЄС. У нас є території з водою, електроенергією.

Європа – майбутнє України Фото: Відкриті джерела

Україна без Європи втратить майже все.

Бо нам потрібен досвід організації державних та муніципальних процесів, науки, технологій, культури та туризму. Без прикладної допомоги Європи в організації нашого життя ми залишимось унікальною конструкцією більшовистсько-лібертаріанської країни. Україна виробляє сервіс, але не виробляє літаки та автомобілі. Британці стоять в черзі до лікарів, але у них є британське право.

Тобто, нам є що продавати, але і без європейських товарів і сервісів в Україні не буде прогресу.

Нам потрібні інвестиції.

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