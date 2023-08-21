Думки
Європі та Україні не жити однiй без одної. Що вони втратять, якщо не зможуть бути разом
Без України Європа втратить можливість росту — а Україна без Європи втратить усе. Так міркує аналітик Сергій Дідковський, зазначаючи, що обидві сторони мають що дати одна однiй.
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Європа без України втратить можливість росту.
- Українська армія — єдина боєздатна в Європі.
- Капіталізму потрібна експансія на нові території. Через інвестиції, купівлю активів. Китай далеко та ворожий. Україна тут та має колосальний потенціал АПК (не сировина — а переробка, імплементація агротехнологій), легка промисловість, сервісний бізнес, ІТ, логістика з Чорного моря.
- Дорога нерухомість — одна з причин повільного росту ЄС. У нас є території з водою, електроенергією.
Україна без Європи втратить майже все.
- Бо нам потрібен досвід організації державних та муніципальних процесів, науки, технологій, культури та туризму. Без прикладної допомоги Європи в організації нашого життя ми залишимось унікальною конструкцією більшовистсько-лібертаріанської країни.
- Україна виробляє сервіс, але не виробляє літаки та автомобілі. Британці стоять в черзі до лікарів, але у них є британське право.
Тобто, нам є що продавати, але і без європейських товарів і сервісів в Україні не буде прогресу.
Нам потрібні інвестиції.Важливо
Європейці нiяк не розлюблять Росію. І готові з нею співпрацювати після закінчення війни