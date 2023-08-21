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Європі та Україні не жити однiй без одної. Що вони втратять, якщо не зможуть бути разом

Без України Європа втратить можливість росту — а Україна без Європи втратить усе. Так міркує аналітик Сергій Дідковський, зазначаючи, що обидві сторони мають що дати одна однiй.

Сергій Дідковський
Сергій Дідковський
PR-стратег
eye 83
Україна, ЄС, євроінтеграція
Фото: Pexels | Альтернативи такій перспективі експерти не бачать
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Європа без України втратить можливість росту.

  1. Українська армія — єдина боєздатна в Європі.
  2. Капіталізму потрібна експансія на нові території. Через інвестиції, купівлю активів. Китай далеко та ворожий. Україна тут та має колосальний потенціал АПК (не сировина — а переробка, імплементація агротехнологій), легка промисловість, сервісний бізнес, ІТ, логістика з Чорного моря.
  3. Дорога нерухомість — одна з причин повільного росту ЄС. У нас є території з водою, електроенергією.
Україна, ЄС, євроінтеграція, прапор Fullscreen
Європа – майбутнє України
Фото: Відкриті джерела

Україна без Європи втратить майже все.

  1. Бо нам потрібен досвід організації державних та муніципальних процесів, науки, технологій, культури та туризму. Без прикладної допомоги Європи в організації нашого життя ми залишимось унікальною конструкцією більшовистсько-лібертаріанської країни.
  2. Україна виробляє сервіс, але не виробляє літаки та автомобілі. Британці стоять в черзі до лікарів, але у них є британське право.

Тобто, нам є що продавати, але і без європейських товарів і сервісів в Україні не буде прогресу.

Нам потрібні інвестиції.

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Європейці нiяк не розлюблять Росію. І готові з нею співпрацювати після закінчення війни
Європейці нiяк не розлюблять Росію. І готові з нею співпрацювати після закінчення війни