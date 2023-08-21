Европе и Украине не жить друг без друга. Что они потеряют, если не смогут быть вместе

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Европа без Украины потеряет возможность роста.

Украинская армия — единственная боеспособная в Европе. Капитализму нужна экспансия на новые территории. Через инвестиции, покупку активов. Китай далеко и враждебный. Украина здесь и имеет колоссальный потенциал АПК (не сырье — а переработка, имплементация агротехнологий), легкая промышленность, сервисный бизнес, ИТ, логистика с Черного моря. Дорогая недвижимость — одна из причин медленного роста ЕС. У нас есть территории с водой, электроэнергией.

Европа — будущее Украины Фото: Открытие источники

Украина без Европы потеряет почти все.

1. Потому что нам нужен опыт организации государственных и муниципальных процессов, науки, технологий, культуры и туризма. Без прикладной помощи Европы в организации нашей жизни мы останемся уникальной конструкцией большевистско-либертарианской страны.

2. Украина производит сервис, но не производит самолеты и автомобили. Британцы стоят в очереди к врачам, но у них есть британское право.

То есть, нам есть что продавать, но и без европейских товаров и сервисов в Украине не будет прогресса.

Нам нужны инвестиции.

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