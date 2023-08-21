Мнения
Европе и Украине не жить друг без друга. Что они потеряют, если не смогут быть вместе
Без Украины Европа потеряет возможность роста — а Украина без Европы потеряет все. Так рассуждает аналитик Сергей Дидковский, отмечая, что обе стороны имеют что дать друг другу.
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Европа без Украины потеряет возможность роста.
- Украинская армия — единственная боеспособная в Европе.
- Капитализму нужна экспансия на новые территории. Через инвестиции, покупку активов. Китай далеко и враждебный. Украина здесь и имеет колоссальный потенциал АПК (не сырье — а переработка, имплементация агротехнологий), легкая промышленность, сервисный бизнес, ИТ, логистика с Черного моря.
- Дорогая недвижимость — одна из причин медленного роста ЕС. У нас есть территории с водой, электроэнергией.
Украина без Европы потеряет почти все.
- 1. Потому что нам нужен опыт организации государственных и муниципальных процессов, науки, технологий, культуры и туризма. Без прикладной помощи Европы в организации нашей жизни мы останемся уникальной конструкцией большевистско-либертарианской страны.
- 2. Украина производит сервис, но не производит самолеты и автомобили. Британцы стоят в очереди к врачам, но у них есть британское право.
То есть, нам есть что продавать, но и без европейских товаров и сервисов в Украине не будет прогресса.
Нам нужны инвестиции.Важно
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