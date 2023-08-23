Чи чекати на удар у День Незалежності: скільки ракет накопичив ворог

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У небі Росії знову перехоплювач МіГ-31К, носій гіперзвукових ракет Х-47М2 "Кинджал". Думаю, за сьогодні не єдиний зліт у межах нарощування психологічного тиску напередодні святкування Дня прапора та Незалежності України.

І останніми днями чимало було питань щодо загрози ракетних ударiв. Як я говорив, так і говоритиму — ми воюємо проти лицемірних нелюдів, які в нападі маніакальної параної готові на будь-яку неймовірну підлість. Але окремим питанням стоїть питання про їхні можливості.

Дуже складно зараз судити про ракетний потенціал Росії, адже це процес на межі виробничих можливостей і ремонтних робіт із відновлення арсеналу, який пів року тому вважався непридатним до застосування. Проте приблизну оцінку зробити цілком реально.

Із урахуванням останнього удару в ніч на 15 серпня можна оцінювати накопичувальний потенціал БК щодо ракет Х-101/555 як із виробництва, так і з відновлення від 20 до 30 од.

У День Незалежності у справу, напевно, підуть і 'Кинджали', й інші ракети Фото: Міноборони РФ

Близько 20 КРМБ "Калібр" має бути в арсеналі корабельної компоненти.

Зокрема, не забуваймо, що росіяни можуть собі дозволити пуски Х-22, "Іскандер-М/К", а також П-800 "Онікс" у напрямку Одеси.

Крім ракетної компоненти, варто пам’ятати й про дрони-камікадзе Shahеd-136, кількісно яких для пусків може бути накопичено до 50 од.

Актуальним також залишається питання, якщо Росія піде на терор України на День Незалежності, чи це буде разовий масований удар, чи вона розтягне удари обмеженим БК на кілька днів.

У будь-якому випадку слід розуміти, що навіть якщо цей удар і станеться, то він не буде потужнішим за ті, що ми вже пережили.

Тим не менш, навіть попри те, що Росія нездатна зараз забезпечити масований ракетний удар, який перевершує за потужністю ті, що були у 2022 році, не варто ігнорувати повітряну тривогу в ці дні. У цілому, як і завжди, але хоча б у ці дні, акумулюйте інстинкт самозбереження.

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