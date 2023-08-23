Ждать ли удара на День Независимости: сколько ракет накопил враг

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В небе России снова перехватчик МиГ-31К, носитель гиперзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал". Думаю, за сегодня не единственный взлет в рамках наращивания психологического давления накануне празднования Дня флага и Независимости Украины.

И в последние дни немало было вопросов об угрозе ракетных ударов. Как я говорил, так и буду говорить — мы воюем против лицемерных нелюдей, которые в приступе маниакальной паранойи готовы на любую невероятную подлость. Но отдельным вопросом стоит вопрос об их возможностях.

Очень сложно сейчас судить о ракетном потенциале России, ведь это процесс на грани производственных возможностей и ремонтных работ по восстановлению арсенала, который полгода назад считался непригодным к применению. Однако приблизительную оценку сделать вполне реально.

С учетом последнего удара в ночь на 15 августа можно оценивать накопительный потенциал БК по ракетам Х-101/555 как по производству, так и по восстановлению от 20 до 30 ед.

В День Независимости в дело наверняка пойдут и 'Кинжалы', и другие ракеты Фото: Министерство обороны РФ

Около 20 КРМБ "Калибр" должно быть в арсенале корабельной компоненты.

Кроме этого, не забываем, что россияне могут себе позволить пуски Х-22, "Искандер-М/К", а также П-800 "Оникс" в направлении Одессы.

Кроме ракетной компоненты, стоит помнить и о дронах-камикадзе Shahеd-136, количественно которых для пусков может быть накоплено до 50 ед.

Актуальным также остается вопрос, если Россия пойдет на террор Украины на День Независимости, будет ли это разовый массированный удар, или она растянет удары ограниченным БК на несколько дней.

В любом случае следует понимать, что даже если этот удар и произойдет, то он не будет мощнее тех, что мы уже пережили.

Тем не менее, даже несмотря на то, что Россия неспособна сейчас обеспечить массированный ракетный удар, превосходящий по мощности те, что были в 2022 году, не стоит игнорировать воздушную тревогу в эти дни. В целом, как и всегда, но хотя бы в эти дни, аккумулируйте инстинкт самосохранения.

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