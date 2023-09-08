Відвозять по 100 мільярдів доларів на рік. Яких збиткiв зазнає Україна, втрачаючи людей

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Знаєте, скільки американській економіці щороку приносять іммігранти?

1. За даними Міністерства внутрішньої безпеки США, протягом останніх 5 років до США щорічно приїжджає в середньому приблизно 1,1 мільйона іммігрантів (!)

2. У середньому, кожен іммігрант щороку робить внесок в економіку країни на суму майже $100 000 на рік. (!)

це і споживання;

і нерухомість;

і створення продукту.

3. Згідно з дослідженням Національного фонду політики імміграції, іммігранти створюють приблизно 200 000 нових підприємств на рік (!) Ці підприємства створюють робочі місця для більш ніж 1 мільйона американців (!)

4. Згідно з дослідженням Інституту імміграції та громадянства США, іммігранти щороку вносять в економіку США $1,7 трильйона (!!!) Це становить майже 11% ВВП країни (ВВП ~ $25 трлн)

5. Іммігранти приносять також нові навички, ідеї та технології в економіку США. Вони допомагають створювати нові ринки для товарів і послуг. Згідно з дослідженням Національного бюро економічних досліджень, імміграція збільшує економічне зростання на 1-2% на рік (!)

Чи повернуться ці українці з Шотландії, яка їх прихистила??

А тепер повернемося до України

6. Через війну з України виїхало, за різними оцінками, 5-8 млн осіб.

7. Якщо порахувати, що один українець на рік створює для економік країн, де вони перебувають, хоча б $20-$30 тис., то українці роблять щороку внесок в економіку інших країн понад $100 млрд (!)

8. А це означає, що Україна це недоотримує.

Ні внеску в економіку, ні робочих місць, ні наповнення бюджету.

За відсутності стимулів для підтримки економіки, створення робочих місць і повернення українців, у мене очікування, поки що, найгірші...

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