Відвозять по 100 мільярдів доларів на рік. Яких збиткiв зазнає Україна, втрачаючи людей
Люди, які виїхали з України, створюють там якусь вартість, що, відповідно, втрачає Україна, розмірковує аналітик Анатолій Амелін. Розуміючи, про які цифри йдеться, він вираховує жахливу втрату, якої зазнає наша держава.
Знаєте, скільки американській економіці щороку приносять іммігранти?
1. За даними Міністерства внутрішньої безпеки США, протягом останніх 5 років до США щорічно приїжджає в середньому приблизно 1,1 мільйона іммігрантів (!)
2. У середньому, кожен іммігрант щороку робить внесок в економіку країни на суму майже $100 000 на рік. (!)
- це і споживання;
- і нерухомість;
- і створення продукту.
3. Згідно з дослідженням Національного фонду політики імміграції, іммігранти створюють приблизно 200 000 нових підприємств на рік (!) Ці підприємства створюють робочі місця для більш ніж 1 мільйона американців (!)
4. Згідно з дослідженням Інституту імміграції та громадянства США, іммігранти щороку вносять в економіку США $1,7 трильйона (!!!) Це становить майже 11% ВВП країни (ВВП ~ $25 трлн)
5. Іммігранти приносять також нові навички, ідеї та технології в економіку США. Вони допомагають створювати нові ринки для товарів і послуг. Згідно з дослідженням Національного бюро економічних досліджень, імміграція збільшує економічне зростання на 1-2% на рік (!)
А тепер повернемося до України
6. Через війну з України виїхало, за різними оцінками, 5-8 млн осіб.
7. Якщо порахувати, що один українець на рік створює для економік країн, де вони перебувають, хоча б $20-$30 тис., то українці роблять щороку внесок в економіку інших країн понад $100 млрд (!)
8. А це означає, що Україна це недоотримує.
Ні внеску в економіку, ні робочих місць, ні наповнення бюджету.
За відсутності стимулів для підтримки економіки, створення робочих місць і повернення українців, у мене очікування, поки що, найгірші...Важливо