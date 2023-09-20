Хто вдарив по Костянтинівці? Три причини, через які ця ракета не може бути українським "Буком"

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Щодо розслідування NYT про те, що удар по Костянтинівці було завдано з українського ЗРК "Бук". За версією журналістів, на місто впала ракета, яка "збилася з курсу".

Вкотре наголошую: я вивчав цей комплекс. Я бачив ці ракети перед очима. Я стверджую, що стосовно тих "Буків", що на озброєнні у ЗСУ, це практично НЕМОЖЛИВО.

Ракета 9М38 (М1) ЗРК "Бук"(М1) працює за напівактивною системою наведення. РЛС опромінює повітряну ціль, після чого екіпаж ЗРК бере цю ціль на супроводження та ухвалює рішення щодо запуску ракети. Після запуску, відображений від повітряної ціли сигнал потрапляє безпосередньо на приймач самої ракети, яка в такий спосіб переслідує ціль та забезпечує її знищення шляхом підриву бойової частини, яка заповнена уражаючими елементами.

При цьому не так важливо, які дірки знайшли "розслідувачі" на місці пригоди та з якого напрямку наближалася ракета.

Зенітно-ракетний комплекс "Бук"

Це не міг бути "Бук" з таких причин:

Сам принцип наведення не дозволяє використовувати цей комплекс за системою "земля-земля". Я не стверджую, що це неможливо в принципі, але не чув, щоб в Україні проводились відповідні модернізації систем наведення саме з цими ЗРК. Ракета 9М38(М1), втративши ціль, не "збивається з курсу" і не летить бозна-куди. Вона самознищується в повітрі. Просто вибухає назавжди десь на висоті понад 10 км. Таким є її алгоритм, який обов'язково спрацьовує. Якщо навіть сталося щось незвичайне та неймовірне й алгоритм самознищення не спрацював, то можливість наземного вибуху теж викликає багато питань. Бойова частина на цій ракеті спрацьовує завдяки радіопідривачу, який автоматично приводиться в дію внаслідок наближення ракети до повітряної цілі на відстань 25-50 метрів. Але якщо ракета "втратила ціль", то вона її не бачить — себто визначити відстань неможливо — радіопідривач не спрацьовує — вибуху нема.

І нарешті, виникає питання, а де була та повітряна ціль, по якій випустили ту гіпотетичну ракету з "Бука"?? Якщо немає повітряної цілі, немає пуску ракети. Поки оператор щось не взяв на супроводження — ракета просто не зійде з направляючих. Крапка.

Я не військовий експерт, але я цілком можу вважатись медіа-експертом, бо 28 років працюю в цій сфері. Тому роблю "експертний" висновок щодо цього "розслідування" NYT. Це низькопробний вкид, зроблений на російські кошти, адже саме вони люблять розганяти наративи, буцімто українська ППО підриває будівлі на землі. Хоча мінімальні знання матчастини, як працює ППО, породжують купу питань щодо таких "версій".

Чому це розслідування з'явилось саме зараз? Ну, так Володимир Зеленський у Вашингтоні. На порядку денному питання щодо ATACMS. Шо неясно.

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