Кто ударил по Константиновке? Три причины, по которым эта ракета не может быть украинским "Буком"

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Относительно расследования NYT о том, что удар по Константиновке был нанесен из украинского ЗРК "Бук". По версии журналистов, на город упала ракета, которая "сбилась с курса".

Еще раз подчеркиваю: я изучал этот комплекс. Я видел эти ракеты перед глазами. Я утверждаю, что в отношении тех "Буков", что на вооружении у ВСУ, это практически НЕВОЗМОЖНО.

Ракета 9М38 (М1) ЗРК "Бук" (М1) работает по полуактивной системе наведения. РЛС облучает воздушную цель, после чего экипаж ЗРК берет данную цель на сопровождение и принимает решение о запуске ракеты. После запуска, отраженный от воздушной цели сигнал попадает непосредственно на приемник самой ракеты, которая таким образом преследует цель и обеспечивает ее уничтожение путем подрыва боевой части, которая заполнена поражающими элементами.

При этом не так важно, какие дыры нашли "расследователи" на месте происшествия и с какого направления приближалась ракета.

Зенитно-ракетный комплекс "Бук"

Это не мог быть "Бук" по следующим причинам:

Сам принцип наведения не позволяет использовать этот комплекс по системе "земля-земля". Я не утверждаю, что это невозможно в принципе, но не слышал, чтобы в Украине проводились соответствующие модернизации систем наведения именно с этими ЗРК. Ракета 9М38(М1), потеряв цель, не "сбивается с курса" и не летит неизвестно куда. Она самоуничтожается в воздухе. Просто взрывается навсегда где-то на высоте более 10 км. Таков ее алгоритм, который обязательно срабатывает. Если даже произошло что-то необычное и невероятное и алгоритм самоуничтожения не сработал, то возможность наземного взрыва тоже вызывает много вопросов. Боевая часть на этой ракете срабатывает благодаря радиоподрывателю, который автоматически приводится в действие при приближении ракеты к воздушной цели на расстояние 25-50 метров. Но если ракета "потеряла цель", то она ее не видит — то есть определить расстояние невозможно — радиоподрыватель не срабатывает — взрыва нет.

И наконец, возникает вопрос, а где была та воздушная цель, по которой выпустили ту гипотетическую ракету из "Бука"? Если нет воздушной цели, нет пуска ракеты. Пока оператор что-то не взял на сопровождение — ракета просто не сойдет с направляющих. Точка.

Я не военный эксперт, но я вполне могу считаться медиа-экспертом, потому что 28 лет работаю в этой сфере. Поэтому делаю "экспертный" вывод относительно данного "расследования" NYT. Это низкопробный вброс, сделанный на российские средства, ведь именно они любят разгонять нарративы, будто украинская ПВО взрывает здания на земле. Хотя минимальные знания матчасти, как работает ПВО, порождают кучу вопросов относительно таких "версий".

Почему это расследование появилось именно сейчас? Ну, так Владимир Зеленский в Вашингтоне. На повестке дня вопрос по ATACMS. Что неясно.

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