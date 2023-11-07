Не стикується з Європою. Як Польща показала Україні її місце в західній системі цінностей

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"Казус Польщі" та перспективи євроінтеграції України.

Польща, яку багато хто у нас сприймав мало не як промоутера на шляху членства України в ЄС, дедалі більше й більше перетворюється на умовну "колоду", що лежить у нас на цьому шляху.

"Зерновий безвіз" для України призвів до тотальної блокади нашого експорту на ринках низки країн Центральної Європи, які, в такий спосіб рятували від цінового демпінгу своїх фермерів.

Тут необхідно розуміти, що замість "зернового безвізу" ми зараз отримали більш жорсткий режим торгівлі з Польщею в частині аграрних товарів, ніж той, що у нас був до війни.

Взагалі, ціновий демпінг із боку українських компаній став справжнім бичем для наших сусідів.

І варто зазначити, що ситуація з нижчими цінами на товари та послуги з України зберігатиметься доти, доки капіталізація української економіки не наблизиться до параметрів польської, а це станеться нескоро.

Зараз до цієї ситуації підключилася блокада українсько-польського кордону з боку польських перевізників — це вже реакція поляків на "транспортний безвіз" для України.

Це ще раз підкреслює мою тезу про те, що сировинна Україна, особливо аграрно-сировинна — не потрібна у складі ЄС.

І якщо ми хочемо стати частиною Європейського геополітичного простору — у нас має з'явитися сумісна з європейською політична та економічна моделі розвитку. Наші "роз'єми" мають збігтися, інакше інтеграція буде неможливою.

Для цього необхідно знайти своє місце в панєвропейських технологічних ланцюжках доданої вартості, і це точно не аграрна сировина.

Критично важливо підвищувати рівень складності української економіки.

Але є й інші проблеми. Політична система і корупція.

Захід не зробить прозорим кордон із такою Україною, як зараз Фото: gospodarkamorska.pl

У такому вигляді як зараз, наша політична система не монтується з європейською, навіть виходячи з базового конституційного налаштування.

Ну немає в ЄС парламентсько-президентських країн за формою, які є президентсько-парламентськими за фактом.

І це тільки верхівка проблем.

Торгівля людьми, зброєю, наркотрафік.

Ми маємо розуміти, що, ставши частиною ЄС, ми умовно "скасуємо" механізм контролю і перевірок на західних прикордонних переходах.

Усередині Європи кордонів майже немає. Тобто, наш східний кордон стане східним кордоном ЄС, а "перегородка" між нами і Євросоюзом зникне.

Європейці погодяться з цим тільки в тому разі, якщо через цей кордон не хлине потік зброї, наркотиків і торгівля людьми не вийде за максимально допустимі межі.

Нам доведеться повністю демонтувати внутрішні механізми податкової оптимізації.

Тут усе просто: шлях до ЄС іде через Митний союз із ЄС і єдиний простір митного контролю та нарахування ПДВ, зокрема в частині отримання податкового відшкодування з ПДВ.

Ви уявляєте собі це зараз, коли у нас функціонують "податкові скрутки", "скручується" ПДВ, фіктивне відшкодування, потік контрабанди тощо.

Чи зможе європейський митний простір і механізм нарахування ПДВ бути поєднаний із "чорною дірою" у вигляді нашої оптимізації?

Відповідь очевидна.

Плюс механізми відмивання грошей, тіньова економіка обсягом 50% від параметрів офіційної, розрахунок готівкою, доларизація тощо. Ніде в країнах ЄС немає нічого подібного.

І тут одна справа — прийняти "схожу" на нас Албанію, вона маленька, а інша справа — країну, площею майже як Франція і з населенням 25 млн осіб.

Звідси висновок: для початку реальної європейської інтеграції нам треба буде пройти масштабний шлях внутрішньої трансформації, втративши свої "виразки розвитку" і знайшовши подобу європейських базових систем.

Але проблема в тому, що наші політичні еліти та навіть частина суспільства наївно сприймають процедуру набуття членства в ЄС як механізм проведення тієї самої трансформації.

Це хибне сприйняття, оскільки процедура адаптації України під вимоги ЄС буде успішною лише в тому разі, якщо вона стартує із системної готовності, коли змінити потрібно буде лише зовнішній дизайн і частину "заводських налаштувань".

Якщо почати цей процес в умовах системної неготовності, він буде жорстко профанований та імітований нашою "глибинною системою".

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