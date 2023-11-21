Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Думки Російсько-українська війна

Навіщо Україні плацдарми: чи слід очікувати прориву в Крим після появи ЗСУ на лівому березі

Від українських плацдармів на лівому березі Дніпра очікують мало не початку прориву до Криму. Але військовий оглядач Олександр Коваленко закликає оцінювати ситуацію тверезіше і розуміти: насамперед це — буфер безпеки для правого берега

Олександр Коваленко
Олександр Коваленко
Військовий експерт
eye 32
обстріл, ракетний удар
Фото: Генштаб ЗСУ | Плацдарми насамперед потрібні, щоб убезпечити Херсон від такого жаху
Related video

Події на лівому березі та їхнє офіційне визнання посадовцями призвели до доволі фантасмагоричних реляцій.

Чого тільки за останні декілька діб я не чув. І про те, що починається прорив у Крим. І про те, що окупанти вже залишають Олешки та Нову Каховку. І про те, що фальстарт про жест доброї волі на лівому березі був не фальстартом, а чимось більшим. І безліч інших версій…

Однак змушений вас розчарувати — за моїми спостереженнями, жодна з бравурних версій щодо лівого берега, які нині гуляють у мережі, не відповідає дійсності.

РОВ не залишають плацдарм — і якраз навпаки, сформували тактичні групи, чисельно приблизно дві бригади, які мають протидіяти просуванню СОУ. Діють ці ТГ у районі Козачих Таборів і Кринок.

Fullscreen
Фото: DeepState

Так, СОУ в низці локацій перерізали дорогу "першого рубежу" від Олешок до Нової Каховки, що значною мірою ускладнило дії РОВ, скувавши їхню мобільність і підв'язавши її до 2206. Глибина сковування — це 3–5 км територій, контрольованих РОВ.

Крім того, основні сили 70 МСД і 7 ДШД в очікуванні.

На цьому етапі я вкрай скептично ставлюся до вигуків "на Крим!" та інших заяв. Нагадаю, щоб опинитися на тому етапі, на якому СОУ опинилися зараз на лівому березі, було виконано важку роботу, тривалістю — рік. І попереду — не менш складні завдання в не менш складних умовах.

А тому, попрошу звернути увагу не стільки на ефемерні цілі, а більш приземлені. Правий берег Херсонської області не обстрілюється з мінометів. Так, артилерія продовжує терор, але все ж таки, поступово став створюватися буфер безпеки, який відкидає РОВ усе далі від позицій, що давали змогу тероризувати правобережжя.

Давайте зосередимося хоча б на цьому етапі, без передчасних фантазій. Усьому свій час.

Джерело

Важливо
Чи вистоїть український десант? Як Росія намагається позбутися присутності ЗСУ на лівому березі
Чи вистоїть український десант? Як Росія намагається позбутися присутності ЗСУ на лівому березі